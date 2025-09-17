Xiaomi 15 è quasi GRATIS su Amazon: costa 250 euro in meno

Lo Xiaomi 15 è lo smartphone più interessante, in termini di rapporto qualità/prezzo, tra quelli attualmente disponibili sul mercato, proprio per la sua capacità di mettere nelle mani del consumatore specifiche tecniche di alto livello, a un prezzo veramente conveniente.

Lanciato verso la fine del 2024, il prodotto è caratterizzato da dimensioni perfettamente in linea con gli standard e le aspettative, raggiungono infatti 191 grammi di peso con 152,3 x 71,2 x 8,08 millimetri e la completa resistenza all’acqua/agenti atmosferici.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core di ultima generazione, il top di gamma del momento, che viene accoppiato con GPU Adreno 830, oltre a una configurazione che prevede 16GB di RAM e tantissima memoria interna (non espandibile con microSD). Il display è invece relativamente piccolo, se considerate che raggiunge 6,36 pollici di diagonale, è un LTPO OLED (quindi con refresh rate fino a 1Hz estensibile fino a 120Hz) con 460 ppi e risoluzione di 1200 x 2670 pixel.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti tra loro, anche se sono tutti da 50 megapixel: parliamo di principale, ultragrandangolare e teleobiettivo. La stabilizzazione è completamente ottica, in modo da garantire una resa e una ripresa nettamente di livello superiore alla media.

Amazon da sogno con lo sconto sullo Xiaomi 15

Promozione imperdibile in questi giorni su Amazon, lo Xiaomi 15 non costa più 999 euro come in origine, ma può essere vostro con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 747 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Uno dei suoi tanti punti di forza è rappresentato anche dalla batteria, componente da 5240 mAh che amplia notevolmente l’usabilità quotidiana, e supportato a sua volta dalla presenza di una velocità di carica elevata, pari a 90W (attenzione però, il caricabatterie non è incluso in confezione).