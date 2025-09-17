YouTube Music: l’interfaccia di riproduzione rifatta con tante novità

Come pratica comune di tutte le società, anche YouTube continua a mantenere aggiornata la propria piattaforma e nello specifico quella dedicata alla musica, ovviamente stiamo parlando di YouTube Music che recentemente ha ricevuto un cambiamento decisamente importante per quanto riguarda l’interfaccia di produzione, la società infatti ha deciso di snellire il tutto, dando un tono decisamente moderno con alcune novità che risultano decisamente visibili anche ad occhi poco allenati mentre altre presenti invece di fino, scopriamo insieme che cosa è stato cambiato.

Piccoli e grandi cambiamenti

Nello specifico, l’update di cui stiamo parlando non consiste in un aggiornamento dell’applicazione bensì di un cambiamento direttamente da remoto che viene sbloccato tramite server gradualmente per tutti quanti, i cambiamenti applicati sono i seguenti:

Subito inferiormente al titolo e artista del brano in ascolto è presente la riga dedicata ai controlli principali

Le azioni ai brani: mi piace e non, commenti, salva, testi e compagnia, sono inseriti all’interno di un carosello compatto, niente più tab in basso

Il selettore per cambiare da brano a video è stato inserito all’interno del carosello citato prima

Ora a schermo possono essere espansi brani correlati e testo

La barra di avanzamento adesso è più squadrata e perde il cerchietto di avanzamento.

Come potete capire da soli, dunque si tratta di piccoli ma allo stesso tempo sostanziali cambiamenti che contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso decisamente più godibile per tutti, nulla di troppo radicale ma sicuramente pensato per restituire l’applicazione un design decisamente più moderno e avanti con i tempi in linea con quanto fanno anche le società concorrenti, che effettivamente puntano molto ad un design più minimalista, ma allo stesso tempo più coerente e gradevole alla vista.

Se dunque siete in possesso di un abbonamento YouTube Music e utilizzate l’applicazione molto presto da un momento all’altro, noterete questi cambiamenti e arrivare da soli all’interno dell’applicazione.