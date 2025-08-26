YouTube Music, in arrivo i commenti nelle playlist

YouTube Music continua a rinnovarsi per offrire strumenti sempre “più social” si suoi utenti. Dopo aver introdotto funzioni dedicate ai podcast e la sincronizzazione del progresso di riproduzione tra dispositivi, l’app potrebbe presto integrare una novità attesa da molti. Ovvero la possibilità di commentare le playlist.

Secondo quanto scoperto la piattaforma sta testando un sistema che permette di attivare, disattivare o mettere in pausa i commenti sulle playlist pubbliche. In questo modo, chi crea o condivide raccolte musicali potrà decidere se mantenere aperta la sezione dei commenti, limitarla o sospenderla temporaneamente. In caso di pausa, gli utenti non potranno inserire nuovi messaggi ma continueranno a leggere quelli già esistenti.

Una scelta in controtendenza rispetto a YouTube

Dal punto di vista dell’interfaccia, i commenti dovrebbero comparire nella parte alta della schermata dedicata alle playlist, accanto ai pulsanti di condivisione e salvataggio. Le opzioni di gestione, invece, sarebbero accessibili direttamente dai menù di creazione e modifica. Tale novità rappresenterebbe una risposta a una richiesta frequente della community, desiderosa di avere più strumenti per interagire con i contenuti musicali e con chi li condivide.

Se da un lato YouTubeMusic punta ad ampliare le possibilità di interazione, dall’altro però l’app principale di YouTube sembra muoversi in direzione opposta. Negli ultimi mesi, infatti, sono in corso test per nascondere la sezione dei commenti sotto i video, sostituendola con un semplice pulsante. Questo cambiamento riduce la visibilità immediata dei messaggi e appare motivato dal tentativo di limitare contenuti tossici o di rendere più pulita l’interfaccia visiva.

Di conseguenza, mentre YouTube sembra voler ridurre l’impatto dei commenti, YouTubeMusic potrebbe renderli centrali nelle playlist, trasformandole in spazi di discussione e condivisione tra appassionati. Non è escluso che, se il test avrà successo, la funzione sarà estesa anche alle playlist video sulla piattaforma principale, che finora non hanno mai previsto interazioni testuali. Per ora si tratta di una fase sperimentale senza date precise di rilascio, ma l’ intenzione della piattaforma è ormai già nota.