WhatsApp, allarme immagini infette: proteggi il tuo smartphone e il conto

WhatsApp sta attraversando un momento di forte euforia, causato dagli aggiornamenti che andranno a introdurre delle novità sempre più utili per gli utenti, ma anche dal fatto che rimane tra le applicazioni per la messaggistica istantanea più utilizzate.

Nonostante l’app di Meta mantenga costantemente livelli di eccellenza e standard elevati, deve anche affrontare delle problematiche non indifferenti.

Purtroppo sono ormai mesi che le piattaforme per la messaggistica, e WhatsApp è compresa, sono bombardate da truffe e tentativi di frode online.

In quanto applicazioni tra le più utilizzate dagli utenti, queste ultime sono veicoli perfetti per la diffusione di truffe di diverso tipo.

WhatsApp: attenzione alle immagini che si ricevono in chat

Le truffe che utilizzano WhatsApp come veicolo sfruttano delle tecniche molto diverse tra di loro, tanto che è diventato abbastanza difficile riconoscerle e combatterle.

Una delle ultime invenzioni dei criminali e una truffa talmente infima e sottile, da mettere davvero in difficoltà gli utenti che non la riconoscono in maniera immediata per quello che è.

Il funzionamento della truffa è molto semplice e prevede l’invio da parte dei cyber criminali di semplici e apparentemente innocue immagini.

Spesso queste immagini sono divertenti oppure commoventi, insomma che attirano l’attenzione degli utenti.

Tuttavia, dietro a queste immagini innocue si nascondono dei malware che possono davvero diventare molto pericolosi.

Aprendo e scaricando l’immagine che è stata inviata, spesso da un numero sconosciuto, si installa direttamente il malware sul proprio dispositivo senza nemmeno accorgersene.

In questo modo, i criminali possono tranquillamente avere accesso a tutte le informazioni presenti sui dispositivi, come le password per accedere ai vari profili, i dati personali e anche le coordinate bancarie.

Il danno prodotto da questo malware è davvero elevato e perciò bisogna proteggersi in maniera preventiva, eliminando immediatamente qualsiasi messaggio che provenga da un numero sconosciuto e segnalando il numero direttamente a WhatsApp.