WhatsApp per iOS 26 introduce il nuovo menu per le chiamate di gruppo

È arrivato un nuovo aggiornamento per gli utenti che utilizzano WhatsApp su iPhone. Ecco infatti la nuova versione 25.25.73 che porta una novità interessante per chi usa le chiamate di gruppo. Con l’ultima build ufficiale infatti, l’intera piattaforma di messaggistica potrà mostrare agli utenti un’interfaccia semplificata che all’interno di un solo menu unirà tutte le opportunità dedicate alle chiamate, sia vocali che in video.

Un unico menu per gestire le chiamate

Finora per avviare una chiamata di gruppo era necessario scegliere se effettuare una chiamata vocale o una videochiamata tramite pulsanti separati, mentre altre funzioni – come la creazione di link o la programmazione – erano distribuite in punti diversi dell’app. Con questo aggiornamento, invece, tutte le opzioni sono raccolte in un menu ordinato e intuitivo.

All’interno della nuova schermata si trovano:

l’opzione per avviare subito una chiamata vocale o video;

la possibilità di generare un link per invitare altri utenti alla chiamata;

la funzione per programmare una chiamata in un momento specifico;

la selezione dei partecipanti, utile per chiamare solo un sottoinsieme del gruppo.

Questa ultima funzione è particolarmente comoda: consente di evitare di disturbare tutti i membri di un gruppo per conversazioni che riguardano solo alcuni partecipanti. Una volta scelti i contatti, si può decidere se avviare la chiamata immediatamente o pianificarla per un orario preciso.

Compatibilità con iOS 26

La versione 25.25.73 è una delle prime di WhatsApp compilate con l’SDK di iOS 26, garantendo piena compatibilità con il nuovo firmware di Apple. Nonostante ciò, resta ancora del lavoro da fare per adattare l’app al Liquid Glass, il nuovo linguaggio di design introdotto da Apple. L’interfaccia, quindi, non sfrutta ancora appieno le novità grafiche di iOS 26, ma è probabile che i prossimi aggiornamenti puntino proprio a rendere l’esperienza visiva più coerente con lo stile del sistema operativo.

Questo cambiamento rende le chiamate di gruppo su WhatsApp più semplici da gestire e più vicine a un approccio “professionale”, ideale per chi utilizza l’app anche per lavoro o per coordinarsi in team.