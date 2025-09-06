Nintendo eShop, arrivano i nuovi Saldi Block-Buster

Il colosso del gaming Nintendo ha da poco reso disponibile una nuova promozione su Nintendo eShop. Si tratta della promo dei Saldi Block-Buster. Quest’ultima permetterà agli utenti di accedere a tantissimi videogiochi, i più importanti delle console di casa Nintendo, a dei prezzi decisamente interessanti e soprattutto convenienti. Tra questi sono presenti sia videogiochi per la precedente Nintendo Switch sia videogiochi per la nuova console da gaming Nintendo Switch 2.

Nintendo eShop, arriva la nuova super promo dei Saldi Block-Buster

In questi ultimi giorni il colosso del gaming Nintendo ha stupito gli utenti con una nuova fantastica promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo dei Saldi Block-Buster. Quest’ultima sarà a disposizione degli utenti su Nintendo eShop. In questo modo, sarà possibile accedere e acquistare tantissimi videogiochi di rilievo a dei prezzi super interessanti. In alcuni casi, gli utenti potranno usufruire di fantastici sconti che arrivano anche fino al 90%.

Tra i videogiochi proposti in sconto, troviamo ad esempio il videogioco denominato LEGO Harry Potter Collection. Quest’ultimo, grazie ai fanra sconti proposti dall’azienda, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo imperdibile di solo 5,99 euro. Un risparmio davvero notevole, se pensiamo che solitamente ha un costo più alto pari a 29,99 euro.

Sono poi disponibili all’acquisto in super sconto su Nintendo eShop tanti altri titoli anche piuttosto famosi. Tra questi, spiccano senz’altro il videogioco del mondo di Harry Potter, ovvero Hogwarts Legacy, e il noto videogioco Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Entrambi sono disponibili all’acquisto con fantastici sconti. Gli utenti potranno infatti portarseli a casa a dei super prezzi pari rispettivamente a 11,99 euro e 59,49 euro.

Ovviamente, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi proposti in super sconto solo su Nintendo eShop. Vi consigliamo vivamente di visitare la pagina ufficiale di Nintendo per scoprire tutti i fantastici sconti. Ricordiamo che questa promo sarà disponibile fino alla giornata del prossimo 14 settembre 2025.