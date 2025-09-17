PlayStation Family: arriva la nuova app per i genitori

Ad
È stata presentata la nuova app PlayStation Family. Scopriamo cosa offre ai genitori per la tutela dei loro figli.

PlayStation Family

Sony ha introdotto una nuova applicazione destinata a rafforzare il legame tra la console e l’ambiente familiare. Si tratta di PlayStation Family, già disponibile sul Google Play Store. L’idea è fornire ai genitori uno strumento che permetta di seguire e gestire l’esperienza videoludica dei figli. Il tutto senza dover necessariamente accendere la console. In tal modo il controllo diventa immediato, pratico e sempre a portata di mano. L’app mette a disposizione una dashboard intuitiva dalla quale è possibile visualizzare in tempo reale le attività dei bambini. Oltre che analizzare le loro abitudini di gioco e intervenire sulle impostazioni. Ciò significa che ogni scelta, dal tempo passato davanti allo schermo fino alla gestione delle spese online, può essere controllata e regolata sullo smartphone.

PlayStation Family: ecco i dettagli della nuova app

Uno aspetto interessante riguarda la possibilità di creare profili personalizzati per ciascun figlio. Ciò permette di configurare un vero spazio digitale adattato alla loro età e alle loro esigenze. I genitori possono decidere quanto tempo dedicare al gioco ogni giorno, in quali fasce orarie accedere e se autorizzare o meno la comunicazione con altri giocatori. Quando i bambini chiedono di estendere il tempo di gioco, la richiesta arriva come una notifica immediata, e la decisione può essere presa sul momento.

L’app offre anche strumenti per tutelare la sicurezza e la spesa online. È possibile, ad esempio, impostare limiti di acquisto mensili, monitorare il portafoglio digitale collegato all’account e stabilire i contenuti adatti in base all’età. I filtri per i giochi e le funzioni online diventano così una barriera discreta ma efficace. Pensata per garantire un ambiente digitale protetto e adatto ai più piccoli.

La nuova app presentata da PlayStation rappresenta un passo ulteriore verso un equilibrio tra divertimento e responsabilità. Da un lato, permette ai bambini di vivere l’esperienza videoludica in maniera libera ma sicura. Dall’altro, restituisce ai genitori la tranquillità di poter vigilare senza dover intervenire in modo invasivo.

Margareth Galletta

