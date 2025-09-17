Ad
OPPO Find X9: tra le sue caratteristiche spicca una super batteria

Stanno emergendo sempre più dettagli riguardo il nuovo Find X9 di OPPO. Oltre al design, l'azienda punta anche sulla batteria.

scritto da Margareth Galletta
OPPO si prepara a rilanciare il settore smartphone con la nuova serie Find X9. Le prime informazioni trapelate dai canali ufficiali e le parole di Zhou Yibao, Product Manager dell’azienda, delineano un quadro fatto di innovazione, cura estetica e soluzioni tecniche importanti. Uno degli aspetti che colpisce riguarda il design. OPPO ha lavorato per ridurre in modo significativo i bordi del display. Presentando quello che viene definito il primo smartphone con cornici perfettamente uniformi e sottili su tutti e quattro i lati. Tale traguardo è stato possibile grazie a una tecnica di lavorazione denominata “cold carving”. Un processo proprietario che consente un livello di precisione elevatissimo.

OPPO Find X9: cosa sappiamo?

Il nuovo smartphone, nella versione standard, offrirà un display da 6,69 pollici. Mentre la variante Pro porterà lo schermo a 6,78 pollici. Entrambi i modelli saranno arricchiti da funzioni mirate al comfort visivo, con modalità avanzate per la protezione degli occhi e soluzioni dedicate a chi soffre di cinetosi durante l’uso prolungato. È un’attenzione che mostra quanto OPPO stia cercando di distinguersi anche sul fronte del benessere degli utenti.

Il centro delle prestazioni sarà il MediaTek Dimensity 9500. A esso si aggiungono innovazioni come il lettore di impronte digitali a ultrasuoni e un pulsante multifunzione, il cosiddetto “Plus key”. Quest’ultimo potrà essere configurato a piacere per velocizzare l’accesso a funzioni personalizzate. A ciò si aggiunge un comparto fotografico interessante. Il Find X9 “standard” proporrà tre sensori da 50MP ciascuno. Mentre le varianti Pro e Ultra spingeranno ancora più in alto con quattro fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da 200MP.

E non è tutto. Un ulteriore dettaglio rilevante riguarda la batteria. La nuova generazione integra, infatti, batterie da 7.025mAh sul modello base e ben 7.500mAh sul Pro. A completare, c’è anche la ricarica rapida fino a 80W. Con tali premesse non resta che attendere la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone OPPO.

