OPPO Find X9: tra le sue caratteristiche spicca una super batteria

OPPO si prepara a rilanciare il settore smartphone con la nuova serie Find X9. Le prime informazioni trapelate dai canali ufficiali e le parole di Zhou Yibao, Product Manager dell’azienda, delineano un quadro fatto di innovazione, cura estetica e soluzioni tecniche importanti. Uno degli aspetti che colpisce riguarda il design. OPPO ha lavorato per ridurre in modo significativo i bordi del display. Presentando quello che viene definito il primo smartphone con cornici perfettamente uniformi e sottili su tutti e quattro i lati. Tale traguardo è stato possibile grazie a una tecnica di lavorazione denominata “cold carving”. Un processo proprietario che consente un livello di precisione elevatissimo.

OPPO Find X9: cosa sappiamo?

Il nuovo smartphone, nella versione standard, offrirà un display da 6,69 pollici. Mentre la variante Pro porterà lo schermo a 6,78 pollici. Entrambi i modelli saranno arricchiti da funzioni mirate al comfort visivo, con modalità avanzate per la protezione degli occhi e soluzioni dedicate a chi soffre di cinetosi durante l’uso prolungato. È un’attenzione che mostra quanto OPPO stia cercando di distinguersi anche sul fronte del benessere degli utenti.

Il centro delle prestazioni sarà il MediaTek Dimensity 9500. A esso si aggiungono innovazioni come il lettore di impronte digitali a ultrasuoni e un pulsante multifunzione, il cosiddetto “Plus key”. Quest’ultimo potrà essere configurato a piacere per velocizzare l’accesso a funzioni personalizzate. A ciò si aggiunge un comparto fotografico interessante. Il Find X9 “standard” proporrà tre sensori da 50MP ciascuno. Mentre le varianti Pro e Ultra spingeranno ancora più in alto con quattro fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da 200MP.

E non è tutto. Un ulteriore dettaglio rilevante riguarda la batteria. La nuova generazione integra, infatti, batterie da 7.025mAh sul modello base e ben 7.500mAh sul Pro. A completare, c’è anche la ricarica rapida fino a 80W. Con tali premesse non resta che attendere la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone OPPO.