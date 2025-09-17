Maserati GT2 Stradale stupisce al “TUTTO BENE Hillclimb”

Maserati GT2 Stradale è stata protagonista della seconda edizione della “TUTTO BENE Hillclimb”, un evento piuttosto atipico. Gli organizzatori lo definiscono una cronoscalata senza cronometro, dove sono ammesse solo le vetture più cool e affascinanti.

Il raduno può essere visto anche come una parata esclusiva che si snoda attraverso l’incantevole paesaggio del Lago Maggiore, percorrendo la strada che porta in cima al Mottarone. Maserati non poteva mancare per celebrare la passione automobilistica in un evento incentrato sull’unione di cultura, design e lifestyle.

La vettura scelta dalla Casa del Tridente per partecipare alla “TUTTO BENE Hillclimb” è la Maserati GT2 Stradale. La supercar dotata di carrozzeria Giallo Genio e interni basati su combinazioni di nero e grigio ha messo in mostra tutta la propria bellezza. Grazie alla perfetta fusione tra prestazioni ed eleganza, la vettura era il modello più indicato per questo evento.

Maserati GT2 Stradale ha preso parte al “TUTTO BENE Hillclimb”, un evento nato per celebrare le vetture più cool e affascinanti al mondo

La Maserati GT2 Stradale nasce come versione omologata della GT2 da competizione che gareggia sulle piste di tutto il mondo. Dotata di soluzioni tecniche derivanti dalla pista, la supercar coniuga al meglio i due mondi esprimendo anche comfort e piacere di guida.

Il motore V6 Nettuno è stato messo a punto per erogare una potenza complessiva di 640 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h può avvenire in appena 2,7 secondi e la vettura raggiunge la velocità massima di 320 km/h. Si tratta della Maserati più potente mai realizzata.

L’obiettivo dell’evento non era quello di stabilire il nuovo record del percorso ma di concentrarsi sul piacere di guida. Infatti, la “TUTTO BENE Hillclimb” nasce da un’idea dello studio di design BorromeoDeSilva in collaborazione con Race Service. Si è scelta appositamente la storica Strada Borromea che attraverso 7 km di percorso consente di ammirare paesaggi unici. All’evento hanno preso parte circa 80 vetture, dalle classiche alle contemporanee, includendo supercar e modelli più semplici ma con una importante storia alle spalle.