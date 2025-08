Offerta Lycamobile: 5,99€ al mese e i successivi due sono gratis!

A volte, quando ci si mette a cercare una nuova offerta telefonica, sembra di entrare in un labirinto fatto di clausole, prezzi che cambiano dopo un mese, sigle incomprensibili e promesse un po’ troppo belle per essere vere. Ma ogni tanto arriva qualcosa che, semplicemente, ha senso. E la nuova promo online di Lycamobile fa proprio questo effetto.

Lycamobile: 150GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€, primi 2 mesi gratis

Con 5,99 euro al mese ci si porta a casa 150 giga di internet (sì, 150), minuti e SMS illimitati e pure 8 giga da usare in roaming nell’Unione Europea. Fin qui già non sembra male, ma la parte più interessante è che i due mesi successivi al primo… sono gratis. Esatto: si paga solo il primo mese e poi, per due rinnovi consecutivi, si naviga e si chiama senza sborsare un euro. A patto, ovviamente, di attivare tutto online e portare il proprio numero da un altro operatore.

Questa promo non è una di quelle in cui ti fanno credere che sia tutto incluso, ma poi scopri che devi pagare la SIM, la spedizione, l’attivazione e pure l’aria che respiri. Qui il primo addebito è chiaro: 5,99 euro, tutto compreso. La SIM arriva già pronta, e appena viene approvata la portabilità, si parte. Se per qualche motivo il passaggio non va a buon fine, non c’è panico: l’offerta rimane riservata sul numero provvisorio per un mese intero, in attesa di sistemare tutto.

Certo, ci sono alcune condizioni da tenere a mente: serve una carta valida (credito o debito), bisogna trovarsi sotto copertura 5G per sfruttare la velocità massima, e il telefono deve essere compatibile con VoLTE per le chiamate via 4G. Niente di strano, comunque, se si ha uno smartphone recente.

La sensazione, in definitiva, è che Lycamobile stia provando davvero a farsi notare in mezzo al rumore delle altre promo, puntando su una proposta trasparente e molto conveniente. Non è l’offerta che cambia la vita, certo, ma per chi vuole tanti giga, zero sorprese e un po’ di respiro economico per l’estate, potrebbe essere la scelta giusta.