Gmail introduce il monitoraggio degli acquisti e rinnova la scheda Promozioni

Gmail si prepara ad affrontare la stagione delle feste con due aggiornamenti che puntano a rendere più immediata l’organizzazione delle e-mail. Google ha infatti annunciato l’arrivo di una sezione dedicata al monitoraggio degli acquisti e un potenziamento della scheda “Promozioni”. Tutti strumenti che renderanno più semplice seguire le consegne e trovare le offerte più rilevanti.

La novità principale è la sezione Acquisti. Quest’ultima raccoglie in un unico spazio tutte le informazioni relative agli acquisti, appunto, e alle spedizioni. Gli utenti potranno così consultare un elenco chiaro con le prossime consegne. Invece i pacchi in arrivo entro 24 ore continueranno a comparire in evidenza nella sezione “Principale” e all’interno delle e-mail legate agli ordini. Una funzione che punta a ridurre la confusione e velocizzare la consultazione delle informazioni.

Gmail potenzia le Promozioni con l’ ordinamento per pertinenza

L’altra novità riguarda la scheda Promozioni, che diventa più intelligente. Gli utenti potranno ordinare le e-mail non solo per data, ma anche per pertinenza, dando priorità ai brand e alle offerte più vicine ai propri interessi. La scelta resta opzionale. Infatti chi preferisce un approccio cronologico potrà continuare a mantenere la visualizzazione classica.

Google introdurrà inoltre dei nudge, ovvero piccoli avvisi nella parte alta della scheda Promozioni, pensati per mettere in evidenza offerte imminenti o promozioni in tempo reale. Una mossa che mira a rendere la sezione meno dispersiva e più utile, soprattutto in un periodo ricco di sconti come quello natalizio.

Le novità però non arriveranno tutte allo stesso momento. Il monitoraggio degli acquisti è già disponibile a livello mondiale per gli account personali, sia da mobile che da Web. La versione aggiornata della scheda Promozioni, invece, sarà distribuita pian piano nelle prossime settimane e inizialmente soltanto sugli smartphone, sempre per coloro con account Google personale. Insomma, con queste funzioni, Gmail conferma la sua evoluzione da semplice casella di posta a strumento sempre più utilizzato per la gestione delle attività di tutti giorni, dal tracciamento degli ordini alle promozioni su misura.