mercoledì, Settembre 17, 2025
Gmail introduce il monitoraggio degli acquisti e rinnova la scheda Promozioni

Google arricchisce Gmail con nuove funzioni pensate per semplificare la vita degli utenti

scritto da Ilenia Violante
Gmail si prepara ad affrontare la stagione delle feste con due aggiornamenti che puntano a rendere più immediata l’organizzazione delle e-mail. Google ha infatti annunciato l’arrivo di una sezione dedicata al monitoraggio degli acquisti e un potenziamento della scheda “Promozioni”. Tutti strumenti che renderanno più semplice seguire le consegne e trovare le offerte più rilevanti.

La novità principale è la sezione Acquisti. Quest’ultima raccoglie in un unico spazio tutte le informazioni relative agli acquisti, appunto, e alle spedizioni. Gli utenti potranno così consultare un elenco chiaro con le prossime consegne. Invece i pacchi in arrivo entro 24 ore continueranno a comparire in evidenza nella sezione “Principale” e all’interno delle e-mail legate agli ordini. Una funzione che punta a ridurre la confusione e velocizzare la consultazione delle informazioni.

Gmail potenzia le Promozioni con l’ ordinamento per pertinenza

L’altra novità riguarda la scheda Promozioni, che diventa più intelligente. Gli utenti potranno ordinare le e-mail non solo per data, ma anche per pertinenza, dando priorità ai brand e alle offerte più vicine ai propri interessi. La scelta resta opzionale. Infatti chi preferisce un approccio cronologico potrà continuare a mantenere la visualizzazione classica.

Google introdurrà inoltre dei nudge, ovvero piccoli avvisi nella parte alta della scheda Promozioni, pensati per mettere in evidenza offerte imminenti o promozioni in tempo reale. Una mossa che mira a rendere la sezione meno dispersiva e più utile, soprattutto in un periodo ricco di sconti come quello natalizio.

Le novità però non arriveranno tutte allo stesso momento. Il monitoraggio degli acquisti è già disponibile a livello mondiale per gli account personali, sia da mobile che da Web. La versione aggiornata della scheda Promozioni, invece, sarà distribuita pian piano nelle prossime settimane e inizialmente soltanto sugli smartphone, sempre per coloro con account Google personale. Insomma, con queste funzioni, Gmail conferma la sua evoluzione da semplice casella di posta a strumento sempre più utilizzato per la gestione delle attività di tutti giorni, dal tracciamento degli ordini alle promozioni su misura.

