Robot aspirapolvere SwitchBot K11+ imperdibile: Amazon vi regala un coupon di 160€

Lo SwitchBot K11+ è un robot aspirapolvere con mocio che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche che lo contraddistinguono da altre soluzioni presenti sul mercato. Come prima caratteristica non possiamo non parlare della potente aspirazione.

Con una potenza di aspirazione migliorata di 6000 Pa e una spazzola a rullo avanzata resistente ai grovigli, il robot aspirapolvere K11+ raccoglie facilmente peli di animali, sporco e detriti da tappeti e pavimenti duri e offre prestazioni più forti rispetto ai tipici modelli 4000 Pa.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Robot aspirapolvere SwitchBot K11+ a prezzo unico

Con un coupon sconto offerto dal colosso dell’e-commerce Amazon, avete l’opportunità di acquistare questo robot aspirapolvere SwitchBot K11+ a un prezzo super vantaggioso.

Parliamo di un device unico che consente di portare a termine la pulizia degli ambienti di casa senza alcuno sforzo. Nello specifico, il robot aspirapolvere K11+ con autosvuotamento utilizza il LDS liDAR avanzato per mappare la casa e pianificare percorsi di pulizia precisi.

Oltre a ciò, con i sensori laterali PSD, naviga delicatamente intorno alle gambe del tavolo e della sedia, mentre i sensori di caduta, il superamento della soglia da 1,7 cm e le zone di blocco lo aiutano a pulire in modo sicuro in spazi complessi e disordinati, senza alcuna preparazione manuale. E’ bene sapere che la stazione di svuotamento per robot di cui dispone è davvero piccola ma contiene comunque un sacchetto antibatterico da 4 litri. Sufficiente per una pulizia fino a 90 giorni.

Tra i punti di forza di questo robot anche il design compatto che consente di adattarsi facilmente sotto i mobili o in spazi ristretti. Con il coupon sconto di 160 euro sul prezzo di listino di 399,99 euro consente di risparmiare tantissimo rispetto ad altri giorni per l’acquisto del robot aspirapolvere SwitchBot K11+.