Gmail introduce la nuova scheda Acquisti

Dopo anni senza cambiamenti rilevanti, Gmail rinnova il suo sistema di organizzazione delle email. Google ha annunciato l’arrivo della nuova scheda Acquisti (Purchases), che si affiancherà alle già note categorie Principale, Social, Aggiornamenti e Promozioni.

Tale novità promette di semplificare la gestione delle consegne online. La scheda mostrerà infatti un elenco organizzato di tutti i pacchi in arrivo, offrendo una visione d’insieme più chiara rispetto alla situazione attuale, in cui le comunicazioni di tracking finiscono per lo più nella sezione Aggiornamenti. Google ha precisato che le email relative alle spedizioni attese entro 24 ore continueranno comunque a comparire anche nella casella principale, garantendo così la massima visibilità.

Gmail, novità anche per la scheda Promozioni

Non si tratta però dell’unica modifica. Infatti, Google ha deciso di aggiornare anche la sezione Promozioni, introducendo un sistema di ordinamento basato sulla “rilevanza” delle email. L’algoritmo terrà conto di mittenti, brand e interazioni più frequenti, proponendo in alto i messaggi considerati più importanti. La funzione potrebbe adattarsi anche alle abitudini personali. Ad esempio, chi riceve offerte settimanali dal supermercato potrebbe vederle scalare la classifica nei giorni di spesa.

Accanto a questo meccanismo, Gmail mostrerà promemoria automatici per non perdere eventuali promozioni in scadenza. L’utente non dovrà però preoccuparsi di perdere il controllo. Il nuovo sistema è del tutto opzionale e sarà sempre possibile mantenere l’ordinamento cronologico tradizionale o ripristinarlo in qualsiasi momento.

La distribuzione della scheda Acquisti è iniziata a livello mondiale, sia su mobile sia su desktop, e riguarda tutti gli account personali. Non è chiaro quanto durerà il lancio, ma Google assicura che raggiungerà pian piano tutti. Le modifiche alla scheda Promozioni, invece, saranno rese disponibili nelle prossime settimane. Insomma, con questi cambiamenti, Gmail punta a rafforzare la sua funzione di hub centrale per la gestione quotidiana, andando oltre la semplice posta elettronica per offrire strumenti capaci di agevolare acquisti e organizzazione personale.