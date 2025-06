Fujifilm X-E5: la nuova fotocamera tascabile che non ti aspetti

Fujifilm lancia X-E5, una mirrorless che non passa inosservata. Leggera, compatta, elegante: pesa appena 445 grammi ma nasconde una potenza fotografica fuori scala. Per la prima volta nella serie X, la calotta superiore è interamente in alluminio lavorato. Linee nette, superfici lisce e una costruzione che trasmette sensazioni premium a ogni tocco. La ghiera pellicola di nuova concezione aggiunge un tocco vintage, ma con una tecnologia tutta moderna: tre posizioni personalizzabili (FS1-FS3) per impostazioni rapide e ricette creative. Il design, curato fin nei minimi dettagli, integra perfettamente mirino e regolatore diottrico. La fotocamera include anche una tracolla a cordino, elegante e funzionale. Ogni elemento grida artigianalità e precisione, nel pieno stile Fujifilm.

Esperienza fotografica straordinaria

La Fujifilm X-E5 mette al centro l’immersione visiva. Il nuovo mirino elettronico introduce la modalità “Classic Display”, con informazioni essenziali fuori dall’inquadratura, per una visione pulita e cinematografica. L’interfaccia, pensata per l’uso con una sola mano, consente di operare ghiere e leve mentre si osserva la scena. La funzione Surround View amplia la percezione, mostrando aree trasparenti oltre il fotogramma selezionato. La leva frontale permette modifiche immediate come il cambio di rapporto d’aspetto o l’attivazione dello zoom digitale 1,4x e 2x. Il display posteriore inclinabile fino a 180° si adatta a ogni angolazione, selfie inclusi. Tutto è studiato per rendere impeccabile ed istintivo ogni gesto.

Tecnologia Fujifilm di quinta generazione, per immagini che emozionano

Fujifilm ha inserito in questa fotocamera il meglio della sua ingegneria. Il sensore retroilluminato da 40,2 MP “X-Trans CMOS 5 HR” lavora insieme al velocissimo X-Processor 5, offrendo una qualità senza compromessi. L’autofocus AI riconosce soggetti come animali, veicoli e droni. Ogni istante è catturato con precisione anche in condizioni di luce difficili. Il sistema IBIS a 5 assi, con stabilizzazione fino a 7 stop, rende nitido anche il movimento più impercettibile. Il video in 6.2K/30P, fluido e dettagliato, eleva le possibilità creative. Il nuovo otturatore elettronico arriva a 1/180.000s, per tempi di esposizione mai così controllabili. Fujifilm X-E5, disponibile da agosto in nero o silver, punta a farsi amare da chiunque ami davvero fotografare. Disponibile da agosto 2025 a 1.599,99 € solo corpo o 1.849,99 € in kit con XF23mmF2.8 R WR. Fujifilm firma un oggetto che fa venire voglia di uscire, scattare e creare.