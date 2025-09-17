Feder Mobile, arriva la nuova low cost Flash 100

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha da poco aggiornato la sua proposta. In particolare, a partire dalla giornata di ieri 16 settembre 2025 L’operatore ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile a basso costo. Ci stiamo riferendo alla nuova Feder Flash 100. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB per navigare e si distingue per un costo per il rinnovo estremamente basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile propone ufficialmente la nuova offerta low cost Feder Flash 100

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha reso disponibile un’altra nuova super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova offerta nota con il nome di Feder Flash 100. Quest’ultima è arrivata ufficialmente a partire da ieri 16 settembre 2025. Secondo quanto è stato riportato in rete, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione per circa due settimane. Gli utenti la potranno infatti attivare fino alla giornata del prossimo 30 settembre 2025, salvo ovviamente eventuali proroghe da parte dell’operatore.

Nello specifico, con l’offerta Feder Flash 100 gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G su rete Vodafone con una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload. Nel bundle, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 4,99 euro al mese. Oltre a questo, per chinattivera l’offerta online sul sito ufficiale di Feder Mobile, sarà possibile ottenere non uno ma bensì due mesi di rinnovo gratuitamente. Questo grazie alla promozione che ha reso disponibile l’operatore da qualche settimana. La promozione in questione, così come anche la nuova offerta Feder Flash 100, sarà disponibile fino alla giornata del prossimo 30 settembre 2025.