Feder Mobile, eccp il portafoglio di offerte per settembre

Siamo da poco entrati nel mese di settembre 2025 e l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di prorogare il suo portafoglio di offerte. In particolare, fino alla giornata del prossimo 15 settembre 2025, sarà disponibile all’attivazione la super offerta nota con il nome di Feder Flash 150 sia anche le altre offerte dell’operatore presenti sul sito ufficiale. Continua inoltre la promozione che permette agli utenti di ottenere i primi due mesi di rinnovo gratis.

Feder Mobile, per settembre continua Feder Flash 150 più le altre offerte mobile

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di prorogare per settembre il suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, le offerte in questione rimarranno disponibili all’attivazione fino alla giornata del prossimo 15 settembre 2025. Tra le offerte del catalogo, è stata prorogata in primis l’offerta nota con il nome di Feder Flash 150. Si tratta di una delle offerte attualmente più convenienti dell’operatore.

Nello specifico, con Feder Flash 150 gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri, ad un costo di soli 5,99 euro al mese. Tra le altre offerte dell’operatore, è stata prorogata anche l’offerta mobile denominata Feder UP 50.

Quest’ultima, in particolare, prevede un costo per il rinnovo di soli 4,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare fino a 50 GB di traffico dati, 30 sms da inviare verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Come già detto, poi, l’operatore ha prorogato anche una super promozione. Quest’ultima permetterà agli utenti di ottenere non uno ma bensì due mesi di rinnovo totalmente gratuiti. Per averli, è però necessario passare all’operatore richiedendo la portabilità del proprio numero telefonico.