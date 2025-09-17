Biglietti Atac a Roma: ora si acquistano con semplicità sull’App Moovit

I biglietti Atac a Roma sono disponibili sull’app Moovit. La notizia arriva da un comunicato congiunto tra l’azienda dei trasporti romana e Wetechnology. L’annuncio segna un cambiamento tangibile per chi vive e per chi visita la Capitale. La possibilità di acquistare il titolo di viaggio senza cercare una biglietteria fisica offre un vantaggio immediato. Con uno smartphone in mano, un gesto basta per essere pronti a salire a bordo. La nuova funzione utilizza l’infrastruttura tecnologica di Wetechnology. Moovit amplia così la propria offerta, permettendo l’acquisto e la validazione dei biglietti direttamente dal telefono. La fase di test ha mostrato numeri significativi: viaggiatori da oltre 42 Paesi hanno già usato il servizio durante l’anno del Giubileo. Roma, osservata da milioni di occhi, ha offerto un’esperienza di viaggio digitale e intuitiva. Moovit, app diffusa in 112 nazioni e tradotta in 45 lingue, garantisce un servizio costante. Gli utenti ricevono aggiornamenti in tempo reale, indicazioni per la discesa e supporto durante l’intero tragitto. In una città che non dorme mai, sapere esattamente quando arriva il bus o la metro appare quasi vitale.

Un progetto che guarda oltre il presente: Moovit per una mobilità tranquilla

L’iniziativa rientra in MaaS4Italy, programma nazionale sviluppato con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La dichiarazione di Samuel Sed Piazza, Sr. Director di Moovit, sottolinea l’importanza di un accesso semplice e immediato all’acquisto dei titoli. Secondo le sue parole, la partnership con Atac dimostra un’attenzione concreta verso cittadini e turisti. La mobilità urbana evolve senza tregua dato che ogni giorno la Capitale ospita eventi, manifestazioni, spettacoli. Un’app capace di combinare pianificazione e pagamento del viaggio diventa così più di un servizio, diventa relax. È forse questa la direzione che tutte le grandi città dovrebbero intraprendere? Per Roma il risultato appare evidente con milioni di residenti e visitatori che adesso possono muoversi con maggiore agilità, riducendo attese e complicazioni. Il biglietto, ora digitale e integrato, smette di essere un ostacolo e diventa parte non più stressante del viaggio.