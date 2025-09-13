Smartphone protetto quando si viaggia all’estero: ecco come fare

Portare con sé lo smartphone durante un viaggio è ormai inevitabile: serve per orientarsi, tradurre, comunicare e pagare. Ma proprio all’estero aumentano i rischi, sia per la sicurezza informatica sia per quella fisica. Gli hotspot Wi-Fi gratuiti presenti in aeroporti, hotel o ristoranti possono essere manipolati da malintenzionati per intercettare dati sensibili. Allo stesso tempo, smarrimento o furto del telefono sono evenienze più probabili quando ci si muove in contesti affollati o sconosciuti.

Accorgimenti digitali prima della partenza

Una buona protezione inizia prima del viaggio. È consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori sugli account più importanti e cambiare password deboli o troppo vecchie. Conviene anche effettuare un backup completo di foto, documenti e chat, così da non perdere nulla in caso di problemi. Disattivare l’accesso automatico a servizi bancari e impostare notifiche per ogni transazione riduce i rischi legati a eventuali intrusioni. Anche la localizzazione remota – “Trova il mio dispositivo” su Android e “Dov’è” su iPhone – va verificata prima della partenza: permette di rintracciare il telefono, bloccarlo a distanza o cancellarne i dati.

Precauzioni pratiche durante il viaggio

In viaggio, piccoli gesti fanno la differenza. Usare reti VPN quando ci si collega a Wi-Fi pubblici protegge il traffico dati. È bene preferire pagamenti tramite servizi come Google Pay o Apple Pay, che non trasmettono il numero reale della carta. Sul piano fisico, una cover robusta e una pellicola protettiva riducono i danni da urti o cadute, frequenti in movimento. Portare con sé un power bank garantisce autonomia nelle giornate più lunghe, evitando di cercare prese pubbliche poco sicure. Infine, meglio non lasciare mai il telefono incustodito in hotel o sui mezzi pubblici, ma custodirlo in tasche interne o zaini con chiusure sicure.

Con un mix di misure digitali e precauzioni pratiche, lo smartphone può accompagnare ogni viaggio in sicurezza, senza diventare un punto debole ma restando un compagno affidabile per lavoro e tempo libero.