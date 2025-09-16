WindTre, nuova super promo per chi proviene da Fastweb

L’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di cambiare leggermente la sua proposta. In particolare, l’operatore ha aggiornato una delle sue offerte dedicate a chi richiederà la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico rivale Fastweb. Questi utenti potranno ora passare all’operatore telefonico WindTre attivando un’altra super promo, ovvero quella nota con il nome di WindTre GO 150 S 5G. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre, arriva una nuova super promo per chi richiede la portabilità da Fastweb

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato le offerte disponibili per chi richiederà la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico rivale Fastweb. Come già accennato in apertura, ora questi utenti potranno passare all’operatore WindTre attivando una super offerta. Si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO 150 S 5G.

Quest’ultima è un’offerta davvero interessante per quello che ha da offrire e soprattutto per il suo prezzo di vendita. In particolare, gli utenti che attiveranno l’offerta potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente addirittura fino a 150 GB ma non solo. Gli utenti potranno infatti sfruttare questo bundle per navigare con una connettività massima pari anche alle nuove reti di quinta generazione. L’offerta in questione include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Tutto questo bundle sarà disponibile ad un costo di soli 6,99 euro al mese scegliendo come metodo di pagamento il credito residuo.

Per chi proviene dall’operatore Fastweb saranno inoltre disponibili all’attivazione le offerte appartenenti alla gamma WindTre GO Unlimited. Una di queste offerte è quella denominata WindTre GO Unlimited 200 Easy Pay. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Al termine dei 200 GB, gli utenti potranno addirittura usufruire di giga senza limiti per navigare sempre con connettività 5G.