Motorola moto g15 8/512GB a prezzo bomba: su Amazon costa poco più di 100€

Chi non vorrebbe dare vita all’intrattenimento con uno schermo FHD+ da 6,72”? Un elemento che contraddistingue questo Motorola moto g15 8/512GB essendo uno schermo sorprendentemente nitido e luminoso supportato da potenti altoparlanti stereo con amplificazione bassi.

Tantissimi utenti hanno già deciso di procedere con l’acquisto grazie a uno sconto messo a disposizione da Amazon per consentirvi di risparmiare sul prezzo di listino. Lo sconto è del 9% e sconta il prezzo iniziale di listino di 139,90 euro.

Motorola moto g15 8/512GB in offerta

Con questa fantastica offerta non potete non prendere in considerazione questo smartphone a marchio Motorola. Oltre allo schermo FHD+ da 6,72” sorprendentemente nitido e luminoso supportato da potenti altoparlanti stereo con amplificazione bassi, questo Motorola si contraddistingue grazie a un design elegante ma resistente.

Un device progettato per poter godere del look raffinato del materiale premium vegano in un design idrorepellente con Corning Gorilla Glass 3. A tutto ciò, si aggiunge il comparto fotografico eccellente. Nello specifico, il sistema include una fotocamera da 50 MP con obiettivo grandangolare che consente di scattare foto straordinariamente dettagliate sia di giorno che di notte e catturare una porzione più grande della scena con l’obiettivo ultrawide.

Al fine di ottimizzare le prestazioni e l’esperienza d’uso, il costruttore ha deciso di garantire performance rapide con estensione RAM. Siete pronti per lasciarvi sorprendere dalla velocità fulminea di un processore octa-core e dal multitasking avanzato? Se la risposta è sì, non potete non approfittare dello sconto oggi disponibile su Amazon.

Non dimenticate che la batteria è 5200 mAh e include la ricarica TurboPower. Tutto ciò consente di arrivare a fine giornata senza dover procedere con la ricarica del dispositivo. Procedete subito con l’acquisto del Motorola moto g15 8/512GB approfittando del 9% sul prezzo di listino.