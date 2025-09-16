Android Auto, un bug fastidioso fa saltare la musica

Android Auto torna a far parlare di sé per un nuovo malfunzionamento che riguarda la riproduzione musicale. Dopo che Google aveva annunciato di aver risolto un bug precedente, diversi utenti segnalano ora un problema che rende l’ascolto in auto quasi impossibile. Infatti, collegando lo smartphone al sistema di intrattenimento, soprattutto in modalità wireless, la musica procede a scatti, con brani che “saltano” in modo continuo e fastidioso.

Il bug però sembra non dipendere né dal modello dello smartphone né dal produttore, ma essere correlato alle applicazioni di navigazione. In particolare, le lamentele puntano il dito contro Google Maps, seppur alcuni episodi sono stati registrati anche con Waze, che fa parte dello stesso ecosistema. In ogni caso il problema varia. Nel senso che da un lato in alcuni casi la musica salta a intervalli regolari di pochi secondi, in altri l’effetto è più sporadico. Un utente, ad esempio, ha raccontato di aver avuto problemi con un Galaxy S23+ collegato a una BMW X3 del 2021. Fino ad Agosto tutto era regolare, poi, dopo un aggiornamento di Maps, la musica ha iniziato a interrompersi ogni 20 secondi circa.

Android Auto, ancora bug, utenti costretti a soluzioni alternative

Le testimonianze raccolte online confermano un comportamento incoerente, che sembra legato proprio agli aggiornamenti delle app di navigazione. In alcuni casi, un update di Maps ha risolto il bug, salvo poi reintrodurlo con una nuova versione rilasciata pochi giorni dopo. Anche con collegamenti via cavo, come ha segnalato il proprietario di un Moto G Stylus, il problema non scompare del tutto.

Al momento Google non ha rilasciato commenti ufficiali, lasciando gli utenti senza una soluzione definitiva. Molti automobilisti hanno quindi deciso di aggirare l’ostacolo rinunciando ad Android Auto per lo streaming musicale, preferendo un collegamento Bluetooth diretto con il sistema dell’auto. Una scelta che riduce le funzionalità, ma che consente almeno di ascoltare musica senza interruzioni.

In ogni caso, tale situazione solleva alcuni interrogativi sulla stabilità di Android Auto, che negli ultimi mesi è stato al centro di frequenti lamentele. Gli utenti chiedono maggiore affidabilità, soprattutto considerando che il sistema viene utilizzato durante la guida, un contesto in cui semplicità e sicurezza dovrebbero essere prioritarie. Per ora, invece, chi utilizza Android Auto deve essere ancora un po’ paziente, in attesa che Google intervenga in modo definitivo.