Windows 11 25H2: disponibile la ISO ufficiale

Microsoft ha compiuto un ulteriore passo avanti per la diffusione di Windows 11. Ciò rilasciando l’immagine ISO ufficiale della versione 25H2. La disponibilità arriva attraverso il portale Insider, mentre la distribuzione generalizzata resta attesa per ottobre. Con un peso vicino ai 7 gigabyte, il file consente sia l’aggiornamento diretto dei sistemi già in uso sia la reinstallazione completa tramite software dedicati come Rufus. La pubblicazione segna l’avvio della fase di test da parte di amministratori IT e utenti avanzati. La versione 25H2 non è un nuovo sistema operativo, ma un “enablement package”. In altre parole, l’aggiornamento sfrutta la base già presente nella 24H2 e si limita ad attivare le nuove funzionalità integrate nel codice. Tale metodo riduce i tempi d’installazione, limita i rischi di incompatibilità e assicura continuità tra le due release.

Arriva Windows 11 25H2: ecco i dettagli emersi sull’aggiornamento

Riguardo le funzioni, la novità principale riguarda la stabilità. Microsoft sottolinea, infatti, come l’obiettivo non sia introdurre cambiamenti radicali, ma garantire coerenza nella gestione degli aggiornamenti. Patch di sicurezza e correzioni verranno distribuite parallelamente sia a 24H2 che a 25H2. Le differenze più concrete si riscontrano nel settore enterprise ed education. Dopo anni di richieste, gli amministratori ottengono la possibilità di rimuovere alcune applicazioni preinstallate del Microsoft Store. Opzione utile per alleggerire i sistemi e uniformare le configurazioni. Allo stesso tempo, vengono eliminati componenti considerati superati come PowerShell 2.0 e la vecchia interfaccia WMI a riga di comando.

Anche la gestione del ciclo di supporto viene rimodulata. Con l’arrivo della 25H2, i tempi di assistenza tecnica ripartono da zero. Per le versioni Home e Pro il periodo coperto sarà di 24 mesi. Mentre le edizioni Enterprise ed Education beneficeranno di 36 mesi. Per chi resta su 24H2, invece, un anno di supporto è già stato consumato. Rendendo, in tal modo, consigliabile l’aggiornamento rapido per estendere la protezione ai propri dispositivi Windows.