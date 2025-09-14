Windows Terminal, maxi aggiornamento sul canale stabile

Microsoft ha pubblicato un raro aggiornamento stabile per Windows Terminal, l’app che sostituisce la vecchia Console. L’ultima versione disponibile risaliva a febbraio, ma l’attesa è stata ripagata con decine di novità e un lavoro profondo sul codice. Il team di sviluppo ha spiegato che i mesi trascorsi sono serviti per migliorare stabilità, integrare centinaia di modifiche e rendere l’esperienza complessiva “più fantastica”. Il software, disponibile dal Microsoft Store, funziona su Windows 10 e 11.

Windows Terminal, più funzioni e maggiore integrazione

Il cambiamento più evidente riguarda la nuova architettura di gestione delle finestre, più robusta e affidabile. Anche l’interfaccia è stata aggiornata, a partire dal menù Nuova Scheda, adesso più personalizzabile e intuitivo. Una parte importante delle impostazioni, in passato accessibili solo tramite il file JSON, è ora disponibile direttamente nella GUI. Gli utenti possono modificare colori, dimensioni delle celle, suoni e perfino lo spazio interno con un editor dedicato. La novità semplifica molto l’esperienza per chi non vuole intervenire nel codice.

L’aggiornamento introduce anche il supporto al drag&drop dei percorsi file con diverse opzioni, ampliando la flessibilità operativa. È stato migliorato il supporto alle applicazioni che regolano le dimensioni della finestra con specifici comandi. In più, i profili diventano temporaneamente invisibili in casi particolari, ad esempio durante aggiornamenti di altri software come Visual Studio. Queste scelte puntano a rendere l’esperienza più coerente e adattiva alle varie situazioni d’uso.

Windows Terminal si distingue da Prompt dei Comandi e PowerShell. Non è un sostituto, ma un’interfaccia moderna e unica per le shell testuali. Il progetto resta open source e su GitHub si trovano changelog dettagliati di tutte le build Preview, dalle 1.23.10353 fino alla più recente 1.23.12102. Il nuovo aggiornamento segna quindi un passo importante verso una piattaforma più accessibile, potente e vicina alle esigenze degli sviluppatori moderni. Microsoft continua così a rafforzare il legame tra Windows 11, la comunità open source e gli strumenti per i professionisti.