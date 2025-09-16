Samsung Galaxy S25 FE: sconto di 150 euro e REGALO su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter vedere uno sconto tanto interessante su Amazon, la promozione attivata sul Samsung Galaxy S25 FE è davvero una delle migliori in circolazione, con sconti incredibili che riducono di molto il livello di spesa.

La scheda tecnica di questo smartphone è sicuramente una delle migliori in circolazione, in rapporto alla sua fascia di prezzo di posizionamento. Dotato di un display dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione in FullHD+ con refresh rate che si estende fino a 120Hz e vision booster.

Il processore è l’ottimo Samsung Exynos 2400 con processo produttivo a 4 nanometri, completato con una configurazione che prevede 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che può oscillare fino ad un massimo di 512GB (ricordatevi che non è espandibile con microSD). Il sistema operativo non poteva non essere Android 16, con personalizzazione grafica One UI 8.0, e la promessa di avere 7 anni di aggiornamenti (sia major che sicurezza).

Lo smartphone offre una buonissima dotazione in termini fotografici, nella parte posteriore si trovano nel complesso tre sensori: un principale da 50 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3X.

Samsung Galaxy S25 FE: che occasione su Amazon oggi

L’occasione per risparmiare su Amazon, sull’acquisto di Samsung Galaxy S25 FE è davvero ghiotta: si parte da un listino di 899 euro, solamente in questi giorni si può scendere a un valore scontato di 769 euro, con l’aggiunta di altri 100 euro di sconto, per arrivare in questo modo a soli 669 euro di spesa. Potete ordinarlo subito qui.

Le sorprese non terminano chiaramente qui, dopo aver effettuato l’acquisto collegatevi subito al sito ufficiale di Samsung, per scoprire cosa vi aspetta ora.