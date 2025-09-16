Samsung Galaxy Book4 imperdibile a questo prezzo: sconto Amazon del 10%

Da tempo desiderate procedere con l’acquisto del Samsung Galaxy Book4 ma avete sempre deciso di rimandare per attendere uno sconto? Oggi è il giorno perfetto per procedere con l’acquisto dato che Amazon vi offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino e il costo da pagare è di soli 569 euro.

Questo dispositivo a marchio Samsung si contraddistingue grazie a un design leggero e sottile che lo rende estremamente facile da trasportare. Il corpo è interamente in metallo e con un peso di poco inferiore a 1,6 kg. Oltre a ciò, l’ampio display da 15,6″ dà vita alle immagini sullo schermo in alta definizione con dettagli nitidi e chiari.

Samsung Galaxy Book4 in offerta su Amazon

Pratico e leggero da portare ovunque, questo Samsung Galaxy Book4 diventa l’alleato perfetto per chiunque sia in cerca di un device perfetto da utilizzare in ogni momento, dentro e fuori casa. Oltre a ciò, grazie a un’ampia gamma di porte integrate per soddisfare le esigenze degli utenti, consente di collegare dispositivi esterni tramite HDMI v1.4, due porte USB-A e due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità.

Tra i tanti punti di forza di questo dispositivo, inoltre, dobbiamo porre l’attenzione su alcuni aspetti come le prestazioni superveloci e multitasking senza interruzioni garantite dal nuovo processore Intel Core 5. Giunti a questo punto non possiamo non ribadire che grazie a un design leggero e sottile che lo rende estremamente facile da trasportare, questo modello a marchio Samsung diventa pratico e versatile. Come anticipato, il corpo è interamente in metallo e con un peso di poco inferiore a 1,6 kg.

Approfittate subito dello sconto Amazon per pagare il Samsung Galaxy Book4 solamente 569 euro grazie a uno sconto del 10% sul prezzo di listino.