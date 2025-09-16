Apple Sports arriva in Italia: ecco risultati in tempo reale di tutti gli eventi

Apple Sports è ora disponibile anche in Italia e in altri sette Paesi, portando un’app pensata per seguire partite, statistiche e classifiche in modo immediato e senza contenuti superflui. Lanciata lo scorso anno, l’app si distingue per l’interfaccia essenziale, priva di pubblicità invasive, e per l’aggiornamento quasi istantaneo dei punteggi.

Risultati live e schede partita complete

Gli utenti possono seguire in tempo reale campionati come Serie A, Champions League e tornei internazionali, oltre a sport come NBA, NFL, tennis e Formula 1. Ogni match ha una scheda dedicata con cronologia delle azioni, formazioni, tabellini, classifiche e persino quote scommesse, disattivabili per chi non è interessato. L’ordine di leghe e squadre preferite è completamente personalizzabile e le partite in corso, future e concluse sono a portata di tap nella schermata Home.

Un tocco distintivo sono le Live Activities, che permettono di vedere punteggi e aggiornamenti direttamente dalla schermata di blocco o su Apple Watch. Sugli iPhone con Dynamic Island, le informazioni si espandono in tempo reale, offrendo una panoramica completa senza aprire l’app.

Personalizzazione e integrazione con Apple TV

Apple Sports si integra con la sezione “My Sports” di Apple TV, sincronizzando automaticamente le preferenze di squadre e tornei su tutti i dispositivi Apple. I widget per iPhone, iPad e Mac permettono di creare una dashboard personalizzata per avere sempre sott’occhio i risultati e i calendari. L’app offre un’esperienza fluida, ideale per chi vuole seguire il calcio o altri sport in modo semplice e senza distrazioni.

Disponibilità gratuita e copertura in crescita

L’app è gratuita su App Store per iPhone con iOS 17.2 e successivi, e supporta iPad e Mac per una fruizione multipiattaforma. Apple ha già annunciato che l’elenco delle competizioni si espanderà nei prossimi mesi, puntando a coprire l’intero panorama sportivo europeo e a offrire un’esperienza sempre più ricca e completa.