martedì, Settembre 16, 2025
Apple Sports arriva in Italia: ecco risultati in tempo reale di tutti gli eventi

Non solo iOS 26, Apple ha lanciato anche Sports, l'app per seguire gli eventi sportivi in tempo reale che tutti gli appassionati desiderano

scritto da Felice Galluccio
Apple Sports è ora disponibile anche in Italia e in altri sette Paesi, portando un’app pensata per seguire partite, statistiche e classifiche in modo immediato e senza contenuti superflui. Lanciata lo scorso anno, l’app si distingue per l’interfaccia essenziale, priva di pubblicità invasive, e per l’aggiornamento quasi istantaneo dei punteggi.

Risultati live e schede partita complete

Gli utenti possono seguire in tempo reale campionati come Serie A, Champions League e tornei internazionali, oltre a sport come NBA, NFL, tennis e Formula 1. Ogni match ha una scheda dedicata con cronologia delle azioni, formazioni, tabellini, classifiche e persino quote scommesse, disattivabili per chi non è interessato. L’ordine di leghe e squadre preferite è completamente personalizzabile e le partite in corso, future e concluse sono a portata di tap nella schermata Home.

Un tocco distintivo sono le Live Activities, che permettono di vedere punteggi e aggiornamenti direttamente dalla schermata di blocco o su Apple Watch. Sugli iPhone con Dynamic Island, le informazioni si espandono in tempo reale, offrendo una panoramica completa senza aprire l’app.

Personalizzazione e integrazione con Apple TV

Apple Sports si integra con la sezione “My Sports” di Apple TV, sincronizzando automaticamente le preferenze di squadre e tornei su tutti i dispositivi Apple. I widget per iPhone, iPad e Mac permettono di creare una dashboard personalizzata per avere sempre sott’occhio i risultati e i calendari. L’app offre un’esperienza fluida, ideale per chi vuole seguire il calcio o altri sport in modo semplice e senza distrazioni.

Disponibilità gratuita e copertura in crescita

L’app è gratuita su App Store per iPhone con iOS 17.2 e successivi, e supporta iPad e Mac per una fruizione multipiattaforma. Apple ha già annunciato che l’elenco delle competizioni si espanderà nei prossimi mesi, puntando a coprire l’intero panorama sportivo europeo e a offrire un’esperienza sempre più ricca e completa.

