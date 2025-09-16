Kena, continua ancora la super promo con 100 GB extra

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone da sempre delle promozioni estremamente interessanti. Tuttavia, una delle più sbalorditive è senz’altro quella che offre ben 100 GB di traffico dati extra gratuitamente. Questo è possibile quando gli utenti scelgono di pagare la propria offerta tramite il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Questa promozione sarebbe dovuta terminare a breve. L’operatore ha però deciso di continuare a proporla per un altro mese.

Kena Mobile, promo con 100 GB extra con Ricarica Automatica continua ancora

Sarà ancora disponibile per qualche altra settimana la super promozione dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo che dà la possibilità agli utenti di ricevere 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta in maniera gratuita, scegliendo però il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.

Secondo quanto è emerso in queste ore, la promo in questione continuerà dunque ad essere ancora disponibile. Nello specifico, la promozione rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 15 ottobre 2025. Non è comunque da escludere la possibilità che l’operatore proroghi ancora una volta la disponibilità di questa promozione.

La promozione di Ricarica Automatica sarà usufruibile da tutti i nuovi clienti di Kena Mobile e anche da chi è già cliente dell’operatore. Tuttavia, sarà necessario avere attiva sul proprio numero telefonico un’offerta dal costo non inferiore ai 5 euro al mese. Di conseguenza, non sarà ad esempio compatibile l’offerta denominata Kena 4,99 Voce 10 GB. Rimangono invece compatibili con la promozione le altre offerte dell’operatore, tra cui ad esempio l’offerta denominata Kena 5,99 100 GB.

L’offerta prevede solitamente un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Tuttavia, con la promo in questione, scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti avranno a disposizione ogni mese un totale di ben 200 GB al costo sempre di 5,99 euro al mese.