Elon Musk, la scommessa miliardaria di Tesla

Il Consiglio di Amministrazione di Tesla ha deciso di puntare tutto su Elon Musk. Dopo il pacchetto da 50 miliardi bloccato nel 2024, ora la proposta è di ben 1.000 miliardi di dollari in azioni. Non si tratta di un bonus in denaro, ma di un’assegnazione graduale che, se approvata dagli azionisti, diventerebbe il più grande pacchetto retributivo della storia. La cifra è pari a circa 18 volte quella congelata dal Tribunale del Delaware e quasi equivalente al valore attuale dell’intera Tesla.

Tesla e Musk, obiettivi e incognite del maxi premio

La posta in gioco è altissima. Musk, da tempo, chiede maggiore controllo sull’azienda per portare avanti i suoi piani su guida autonoma, intelligenza artificiale e robotica. In passato aveva persino minacciato di portare fuori Tesla i progetti più innovativi se non avesse raggiunto il 25% del capitale azionario. Con questo bonus potrebbe così avvicinarsi a quella quota.

Il nuovo piano retributivo non sarà un regalo immediato. Per ottenere il pacchetto Musk dovrà rispettare una serie di condizioni. L’obiettivo principale è portare Tesla a una capitalizzazione di mercato di 8.600 miliardi di dollari, quasi otto volte il valore attuale. Il premio è suddiviso in 12 tranche, ognuna legata sia alla crescita di mercato sia a traguardi concreti. Tra questi figurano la vendita di 12 milioni di auto elettriche, il lancio di 1 milione di robotaxi e la commercializzazione di altrettanti robot umanoidi.

Il Cda sostiene che solo Musk può guidare Tesla verso questa trasformazione. La proposta, però, arriva in un momento delicato. Le vendite dei modelli elettrici stanno rallentando e la concorrenza cinese è sempre più feroce. In più, l’immagine pubblica del fondatore è stata scalfita dalle sue attività politiche, considerate divisive da molti investitori. Gli azionisti saranno chiamati a esprimersi a Novembre. Se il piano sarà approvato, Musk otterrà fino al 12% delle azioni, portando la sua quota complessiva vicino al 25%. Il pacchetto sarebbe interamente legato ai risultati e non prevede stipendi o bonus in denaro.