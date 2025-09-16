Audi RS6 e-tron cancellata: il sogno elettrico si spegne per sempre

La Audi RS6 e-tron era stata immortalata più volte in foto spia, anche durante i test al Nürburgring. Carrozzeria Avant e Sportback, paraurti scolpiti, diffusori aggressivi, tutto sembrava pronto per l’arrivo sul mercato. Eppure, la decisione è stata definitiva: lo sviluppo si ferma. Le fonti interne hanno spiegato che la richiesta di sportive elettriche non ha raggiunto i livelli previsti. Il sogno di una station wagon elettrica con il marchio RS rimarrà quindi un’idea. L’attesa dei fan più fedeli si interrompe bruscamente, lasciando un senso di incompiuto. Che cosa rimane allora della promessa di un’Audi RS elettrica?

La gamma Audi A6 elettrica non resterà certa priva di potenza ed al vertice ci sarà la S6 e-tron, dotata di due motori elettrici e 543 CV complessivi. La batteria da 100 kWh garantirà un’autonomia stimata tra 640 e 670 chilometri, dati che confermano prestazioni elevate unite a una percorrenza competitiva. L’Audi RS6 e-tron avrebbe dovuto affiancare la prossima generazione di RS6 con motorizzazione ibrida plug-in, ma solo quest’ultima invece proseguirà senza interruzioni. La scelta sembra dettata dall’esigenza di proporre soluzioni più vicine alle aspettative attuali dei clienti.

La nuova Audi RS6 Avant resta il simbolo sportivo

Gli appassionati della famiglia Audi RS guarderanno ora alla prossima RS6 Avant. Il modello manterrà l’anima sportiva, adottando un sistema ibrido plug-in. Le indiscrezioni parlano della possibilità di conservare il leggendario V8 o di passare a un V6 biturbo. In entrambi i casi, la combinazione tra elevate prestazioni e percorrenze elettriche brevi sarà la carta vincente. La cancellazione dell’Audi RS6 e-tron è il segnale più evidente delle difficoltà delle elettriche pure ad alta potenza. La clientela delle wagon sportive continua a chiedere autonomia elevata, emozioni e sonorità che ancora oggi i motori tradizionali, supportati dall’ibrido, possono offrire. Cosa resterà quindi di questa decisione? Forse la consapevolezza che la strada verso la sportività a zero emissioni è più lunga del previsto. Nel frattempo, il futuro delle vetture Audi RS sembra orientarsi verso soluzioni ibride.