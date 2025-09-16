Produzione auto italiana: il crollo che tocca l’intera industria

Secondo i dati ISTAT, l’industria italiana ha registrato a luglio una crescita dello 0,9% su base annua e dello 0,4% mensile. Numeri che a prima vista sembrano incoraggianti, ma la realtà racconta altro. Nei primi sette mesi dell’anno, l’attività produttiva mostra ancora un saldo negativo dello 0,9%. I piccoli rialzi mensili non cancellano le perdite accumulate. La ripresa appare parziale, fragile, incapace di restituire slancio a un sistema che da tempo fatica a respirare. Cosa accadrà se il ritmo dovesse rallentare ancora? Quali sono i settori che arrancano di più? E alla produzione auto? Che accade?

Il settore auto frena bruscamente

Dentro questo quadro, il settore auto si muove in direzione opposta. A luglio la produzione ha segnato un calo del 3% annuo e del 2,8% mensile. La fotografia complessiva da gennaio a luglio è ancora più cupa: una flessione del 15,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del 20,4% nei primi sette mesi, con luglio in lieve contrazione dell’1,1%. La filiera delle carrozzerie e ricerca e sviluppo mostra invece un dato insolito: pur perdendo il 7,2% su base mensile, segna un +2,2% nel periodo gennaio-luglio. Unico spiraglio di crescita in un panorama segnato da rosso acceso. Nel frattempo, la produzione di parti e accessori per auto arretra del 10,1% nei primi sette mesi, trascinando con sé il resto del comparto.

Volumi in caduta libera

Secondo ANFIA, a giugno 2025 sono state prodotte circa 24.000 auto, numero stabile rispetto all’anno precedente, tuttavia la stabilità però si ferma lì. Nel primo semestre i volumi totali hanno toccato 270.652 unità, un crollo del 25,9% rispetto al 2024. Il quadro che emerge è quello di un comparto stremato, con una domanda debole sia sul mercato interno che su quello estero. Il segnale positivo delle carrozzerie e della ricerca non riesce a compensare i numeri ed ogni mese calante sembra aprire un nuovo varco in una ferita che non si rimargina. Ora Ci si chiede quanto tempo potrà durare questa corsa al ribasso non solo per le auto, ma per l’intera industria.