Toyota annuncia nuova BEV: produzione europea al via in Repubblica Ceca

Toyota ha intenzione di produrre un nuovo modello elettrico nel suo stabilimento di Kolin, Repubblica Ceca. Per la prima volta, una fabbrica europea sarà dedicata a una BEV del marchio. Oggi, nello stesso stabilimento, vengono realizzate le Yaris e le Aygo X, modelli a motore tradizionale. Questa decisione segna un passo significativo per la presenza dell’azienda sul mercato europeo. La scelta del sito non sembra casuale. Tra diversi stabilimenti in corsa, Kolin ha ottenuto l’investimento. Il Primo Ministro ceco Petr Fiala ha sottolineato quanto sia importante assicurarsi un partner straniero di tale rilievo. La produzione della nuova BEV Toyota non solo allargherà l’impianto, ma alzerà il livello tecnologico delle attività locali.

Investimenti ed ampliamenti Toyota

Lo stabilimento Toyota di Kolin sarà ampliato da 152.000 a 173.000 metri quadrati. Saranno creati nuovi reparti di verniciatura e saldatura e una struttura dedicata all’assemblaggio delle batterie. L’investimento totale previsto da Toyota supera i 680 milioni di euro, inclusi 64 milioni stanziati dal governo ceco. L’aumento della capacità produttiva porta con sé anche una crescita dell’occupazione: circa 245 nuovi posti di lavoro diretti, con ricadute positive per la filiera locale. La maggior parte dei componenti Toyota arriverà inoltre dalla stessa Repubblica Ceca, rinforzando le competenze locali. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità è evidente con questa mossa importante.

Al momento, Toyota non ha svelato quale modello sarà prodotto né i tempi precisi di lancio. Tuttavia, la decisione lascia intuire una strategia mirata a rafforzare la presenza europea. L’industria automobilistica ceca incide per circa il 10 per cento del PIL, e il governo riconosce l’importanza di mantenerla aggiornata. Riuscirà però ora la regione a consolidare questa crescita e attrarre altri progetti tecnologici oltre a quello Toyota? L’attenzione globale verso le auto elettriche aumenta, e il progetto Toyota conferma la volontà di puntare sulla modernità senza compromessi. Kolin diventa così simbolo di progresso industriale e speranza per l’economia locale, una sfida che promette di trasformare il panorama automobilistico europeo.