martedì, Settembre 16, 2025
martedì, Settembre 16, 2025
Euronics, non sai cosa ti perdi: SCONTI ASSURDI su dispositivi ECCEZIONALI

Le promozioni Euronics uniscono praticità, risparmio e divertimento portando nel tuo mondo dispositivi smart, accessori utili e soluzioni sempre connesse.

scritto da Rossella Vitale
Quando Giulietta dichiarava “un nome non è nulla”, forse non aveva fatto un giro da Euronics: lì il nome conta eccome, soprattutto se si tratta di prodotti top a prezzi ridotti, soprattutto se è un brand molto noto. Oggi ti tocca affrontare una sfida quasi teatrale, perché tra smartwatch, notebook e accessori, il difficile è solo scegliere quale portarti a casa.  Che sia un tablet per rilassarti sul divano o un caricabatterie portatile da infilare in tasca, ogni offerta ha il suo ruolo. . Meglio approfittare delle idee di Euronics, che ti sa dare prodotti pronti ad entrare nella tua vita. Qui non c’è tragedia che tenga, ma solo commedia, più vicina a Molto rumore per nulla che a qualsiasi dramma.

Le offerte che ti tentano sono ora da Euronics

Il Garmin Smartwatch VIVOACTIVE 5 Ivory ti aspetta da Euronics a 199 euro, pronto a seguirti in allenamenti e benessere quotidiano. Sempre utile e compatto, trovi la Logitech Webcam Brio 100 Graphite a 39,90 euro, perfetta per le tue chiamate online. Se cerchi un portatile pratico, c’è il Samsung Galaxy Chromebook Go 14″ Silver, da Euronics a 199 euro, mentre per il massimo dello schermo c’è il Samsung Galaxy Tab S10 FE 12+256GB WiFi Gray a 549 euro. Non trascurare l’audio: con gli Huawei Auricolare Bluetooth Freebuds SE 2 da 29,90 euro su Euronics. E per non restare mai a secco di batteria, c’è il Cellularline Caricabatterie Portatile PBENTRY20000K Nero, in promo a 29,95 euro.

Sul fronte lavoro, ti aspetta la Logitech Tastiera + Mouse MX Keys S Combo da Euronics a 149 euro, insieme alla HP Custodia Reversible Protective Black/Silver, pratica e stilosa a 12,90 euro. Se parliamo di connettività, la risposta è il TP-Link TL-WPA7817KIT AV1000 Powerline Gig AX1500 WiFi 6 Bianco, disponibile da Euronics a 79,90 euro. Per chi ama stampare senza limiti, invece, la Epson Multifunzione ET-2864 a 169 euro e la Epson Ecotank ET-2850 Nero a 239 euro, sono pronte a risolvere ogni bisogno.

