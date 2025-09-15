Samsung One UI 8, AI avanzata su tantissimi Galaxy entro fine anno

One UI 8

Samsung ha avviato il rilascio ufficiale della nuova interfaccia One UI 8, che introduce un’esperienza d’uso più fluida, intelligente e personalizzata. Basata su Android 16, la nuova versione porta strumenti di intelligenza artificiale, design aggiornato e funzionalità che semplificano la vita quotidiana.

Il debutto è iniziato con la serie Galaxy S25, ma nelle prossime settimane e mesi l’aggiornamento raggiungerà anche altri smartphone e tablet già in commercio. L’obiettivo di Samsung è offrire una diffusione ampia, che coinvolga sia i top di gamma sia i dispositivi di fascia media.

Le principali novità di Samsung One UI 8

L’interfaccia introduce funzioni che rendono i Galaxy ancora più smart:

Suggerimenti contestuali che anticipano le azioni più frequenti.

Studio Ritratti per trasformare foto comuni in scatti dall’aspetto professionale.

Sottotitoli in tempo reale durante le chiamate, utili per accessibilità o ambienti rumorosi.

Traduzione immediata con la tastiera, per scrivere e comunicare senza barriere linguistiche.

A queste si affiancano miglioramenti alle prestazioni, ottimizzazione energetica e maggiore integrazione con l’ecosistema Galaxy. Un miglioramento su ogni fronte che soddisferà qualunque esigenza.

I Samsung Galaxy che riceveranno One UI 8 in Italia

Oltre ai Galaxy S25, che hanno fatto da apripista, l’aggiornamento arriverà progressivamente su:

Serie Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra)

Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Galaxy S24 FE

Serie Galaxy Tab S10 e Tab S9

Galaxy A56 5G, A36 5G, A25 5G

Altri modelli recenti della gamma Galaxy A e M

Il rollout sarà graduale e differenziato in base a mercato e modello, ma l’Italia è inclusa tra i Paesi che riceveranno l’aggiornamento entro la fine del 2025. Con la nuova One UI 8, Samsung rafforza la sua visione di smartphone sempre più intelligenti e capaci di adattarsi alle esigenze dell’utente. L’introduzione di strumenti AI integrati e funzioni proattive segna un nuovo standard nell’esperienza Galaxy, trasformando il telefono in un vero e proprio assistente digitale a 360 gradi.