Claude AI: Anthropic lancia un’importante novità nel suo chatbot

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono sempre più diffusi e utilizzati da utenti di tutto il mondo. Non a caso, consentono di ottenere in pochi secondi quanto si desidera semplicemente fornendo un input testuale noto con il nome di prompt. Tra le tante novità che il mondo dell’intelligenza artificiale annuncia, oggi non possiamo non parlare di Claude AI.

Quel che sappiamo è che l’azienda Anthropic ha deciso di proporre un nuovo aggiornamento per il suo chatbot Claude. Un annuncio che non fa altro che attirare l’attenzione di milioni di utenti che da tempo attendevano questa novità. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

Claude AI: Anthropic annuncia una novità

Ci troviamo, dunque, a un annuncio che non fa altro che attirare l’attenzione di milioni di utenti che da tempo attendevano questa novità. Giunti a questo punto vi starete chiedendo di cosa si tratta. Nello specifico, la novità introdotta nel chatbot riguarda la possibilità di ricordare automaticamente le conversazioni portate a termine.

Il chatbot dunque è ora in grado di creare una vera e propria memoria che contiene conversazioni in merito a progetti. e molto altro, che l’utente può dunque evitare di perdere. Oltre alle conversazioni, la nuova funzione consente anche di caricare file su cui il chatbot Claude è in grado di procedere con la creazione di elementi come diagrammi, ma non solo. Claude consente anche di creare design personalizzabili per pagine online. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a tale novità. In un primo momento la novità riguarda solamente gli utenti con una sottoscrizione ai piani Team ed Enterprise.