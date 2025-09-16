NASA: necessari volontari per la missione Artemis 2

La NASA si sta preparando ad una nuova missione davvero particolare. Per la prima volta dopo decenni, un’astronave con equipaggio umano si appresterà a compiere un viaggio intorno alla Luna con un equipaggio di volontari. Una decisione che trasformerà la missione in un’esperienza condivisa. L’idea è di permettere al mondo di seguire in tempo reale le comunicazioni della capsula Orion e, allo stesso tempo, raccogliere dati che possano potenziare le infrastrutture spaziali del futuro. Chiunque voglia partecipare al monitoraggio dei segnali ha tempo fino al 27 ottobre, alle 23 italiane, per registrarsi sul sito della NASA. È un’occasione rara di osservare la preparazione di una missione destinata a segnare una nuova era dell’esplorazione spaziale.

NASA: ecco i dettagli della nuova missione verso la Luna

I volontari non sostituiranno le reti ufficiali come il Deep Space Network, che continueranno a gestire le comunicazioni critiche. Ma contribuiranno a testare un nuovo modello di collaborazione tra pubblico e agenzia spaziale. Kevin Coggins, a capo del programma SCAN (Space Communication and Navigation), descrive tale iniziativa come un passo verso un approccio “commercial-first”. Dove la partecipazione esterna diventa parte integrante delle missioni.

Il lancio, indicativamente previsto per aprile 2026, non sarà guidato dalla fretta di rispettare una data precisa, ma dall’adeguamento delle tecnologie e dall’addestramento dell’equipaggio. Artemis 2 sarà un primo passo verso il futuro della missione. Si passerà, infatti, a Artemis 3 che porterà un equipaggio internazionale a camminare sulla superficie lunare. Il tutto con il supporto del lander Starship di SpaceX. Missione prevista, però, non prima del 2027.

Artemis 2 vedrà a bordo quattro astronauti: Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, pilota. Christina Koch e Jeremy Hansen, specialisti di missione. Non sarà soltanto il ritorno dell’uomo nello spazio profondo dopo cinquant’anni, ma anche un simbolo di diversità e inclusione. Glover sarà il primo afroamericano a volare intorno alla Luna, Koch la prima donna. Mentre Hansen rappresenterà il debutto di un astronauta canadese in una missione simile.