Ad
martedì, Settembre 16, 2025
martedì, Settembre 16, 2025
NewsTelefonia

iPhone e la funzione Live Text: come utilizzarla nella vita quotidiana

Ecco cos'è la funzionalità chiamata Live Text su iPhone che consente di copiare il testo direttamente dalle foto, lo sapevate?

scritto da Felice Galluccio
iPhone e la funzione Live Text: come utilizzarla nella vita quotidiana

Live Text è una delle funzioni più sottovalutate di iOS. Permette di estrarre testo direttamente dalle foto, dagli screenshot e persino in tempo reale tramite fotocamera. È utile in moltissime situazioni: copiare un numero di telefono da un cartello, acquisire un codice IBAN da un documento cartaceo o incollare rapidamente il contenuto di una slide durante una riunione. Tutto senza digitare manualmente, con un risparmio di tempo evidente. Questa è una delle possibilità che gli utenti utilizzano sempre di più negli ultimi tempi, in quanto rappresenta una comodità senza precedenti.

Come attivarla e usarla al meglio con il vostro iPhone

La funzione è attiva di default sugli iPhone più recenti. Basta aprire una foto contenente del testo e toccare l’icona di riconoscimento testo che compare nell’angolo. Il testo diventa selezionabile e si può copiare, tradurre o condividere. Nella fotocamera, puntando verso un documento, appare la stessa icona: un tocco consente di acquisire il contenuto senza scattare una foto. In combinazione con Note o Mail, questa funzione permette di creare in pochi secondi documenti pronti all’uso.

Consigli pratici per un risultato preciso

Per ottenere un riconoscimento accurato è importante che il testo sia ben illuminato e non sfocato. Se l’inquadratura è storta, l’iPhone riesce comunque a leggere il contenuto, ma un’immagine più dritta riduce errori. Live Text funziona anche con più lingue: se ci si trova all’estero, è possibile tradurre il testo direttamente, senza passare da un’app separata. Questa funzione si rivela particolarmente utile anche per studenti e professionisti che devono acquisire rapidamente contenuti da libri, lavagne o slide.

Live Text trasforma la fotocamera dell’iPhone in un vero strumento di produttività, capace di ridurre digitazioni e velocizzare il lavoro quotidiano. Una volta provato, diventa difficile farne a meno, almeno secondo quanto dichiarato da diversi utenti che ormai sono abitudinari di cui sta funzionalità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!