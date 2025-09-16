iPhone e la funzione Live Text: come utilizzarla nella vita quotidiana

Live Text è una delle funzioni più sottovalutate di iOS. Permette di estrarre testo direttamente dalle foto, dagli screenshot e persino in tempo reale tramite fotocamera. È utile in moltissime situazioni: copiare un numero di telefono da un cartello, acquisire un codice IBAN da un documento cartaceo o incollare rapidamente il contenuto di una slide durante una riunione. Tutto senza digitare manualmente, con un risparmio di tempo evidente. Questa è una delle possibilità che gli utenti utilizzano sempre di più negli ultimi tempi, in quanto rappresenta una comodità senza precedenti.

Come attivarla e usarla al meglio con il vostro iPhone

La funzione è attiva di default sugli iPhone più recenti. Basta aprire una foto contenente del testo e toccare l’icona di riconoscimento testo che compare nell’angolo. Il testo diventa selezionabile e si può copiare, tradurre o condividere. Nella fotocamera, puntando verso un documento, appare la stessa icona: un tocco consente di acquisire il contenuto senza scattare una foto. In combinazione con Note o Mail, questa funzione permette di creare in pochi secondi documenti pronti all’uso.

Consigli pratici per un risultato preciso

Per ottenere un riconoscimento accurato è importante che il testo sia ben illuminato e non sfocato. Se l’inquadratura è storta, l’iPhone riesce comunque a leggere il contenuto, ma un’immagine più dritta riduce errori. Live Text funziona anche con più lingue: se ci si trova all’estero, è possibile tradurre il testo direttamente, senza passare da un’app separata. Questa funzione si rivela particolarmente utile anche per studenti e professionisti che devono acquisire rapidamente contenuti da libri, lavagne o slide.

Live Text trasforma la fotocamera dell’iPhone in un vero strumento di produttività, capace di ridurre digitazioni e velocizzare il lavoro quotidiano. Una volta provato, diventa difficile farne a meno, almeno secondo quanto dichiarato da diversi utenti che ormai sono abitudinari di cui sta funzionalità.