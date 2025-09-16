L’US Air Force punta su droni sincronizzati senza GPS

L’US Air Force sta lavorando a una tecnologia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono gestiti gli sciami di droni nei teatri di guerra moderna. Il progetto è affidato all’Air Force Research Laboratory e punta a superare una delle vulnerabilità più evidenti di questi sistemi: la dipendenza dal GPS. Negli scenari in cui le coordinate satellitari vengono disturbate o rese inaffidabili, come accade sempre più spesso nei conflitti contemporanei, la capacità di mantenere sincronizzazione e coerenza operativa diventa cruciale.

Sciami di droni autonomi: la nuova frontiera militare

Il cuore della ricerca è il programma Joint Multi-INT Precision Reference, che integra una nuova generazione di orologi atomici. Questi dispositivi raggiungono livelli di stabilità e accuratezza che sfiorano i limiti della fisica, con variazioni temporali minime. In termini pratici, significa che ogni drone può mantenere un riferimento di tempo estremamente preciso, evitando qualunque deriva e garantendo che l’intero sciame si muova come un’unica entità, anche senza il supporto esterno dei satelliti.

La questione non è puramente tecnica. L’esperienza degli ultimi anni ha mostrato quanto il jamming e lo spoofing del GPS possano compromettere operazioni militari. Dalla guerra in Ucraina alle esercitazioni cinesi, la capacità di negare o manipolare il segnale satellitare si è trasformata in un’arma a tutti gli effetti. È in questo contesto che un approccio decentralizzato assume valore strategico. Ogni velivolo diventa capace di costruire un proprio sistema di riferimento locale, basato su sensori interni e sul posizionamento relativo con gli altri, dando vita a un’architettura flessibile e autonoma.

Lo scenario che emerge è quello di sciami capaci di mantenere formazione e coordinamento anche in assenza di GPS, di fondere i dati raccolti dai sensori e di condurre missioni complesse in aree ostili. La sincronizzazione a livello sub-nanosecondo non è un dettaglio, ma la condizione indispensabile per rendere efficace un’azione collettiva, soprattutto in contesti dove anche lo schieramento avversario può contare su droni in grande numero.

Il laboratorio americano ha posto criteri stringenti per lo sviluppo: i sistemi dovranno essere compatti, leggeri ed efficienti nei consumi, così da adattarsi a piattaforme di piccole dimensioni. Dovranno inoltre essere scalabili, capaci di funzionare con pochi esemplari come con interi stormi, senza perdere coerenza. L’industria è ora chiamata a proporre soluzioni concrete, con dati e modelli prestazionali da presentare entro settembre 2025.