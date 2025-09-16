ho.Mobile, tutti i piani tariffari disponibili per i clienti

ho.Mobile rappresenta una valida e importante alternativa per gli utenti che sono in cerca di promozioni vantaggiose nel mercato delle telecomunicazioni.

I vantaggi dell’operatore telefonico virtuale sono sicuramente i prezzi competitivi e anche delle tariffe estremamente chiare, la possibilità di avere delle offerte specifiche per chi debba effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico, un’ottima rete poiché ho.Mobile utilizza le infrastrutture di Vodafone e anche alcuni servizi imprescindibili, come le tariffe con la tecnologia 5G e il roaming nell’Unione Europea.

Le tariffe dell’operatore sono tutte valide, dunque risulta difficile sceglierne una.

ho.Mobile: tutte le tariffe tra cui scegliere

Scegliere tra le varie tariffe telefoniche di ho.Mobile non è sicuramente semplice, tuttavia possiamo fare una scrematura iniziale dividendo i piani tariffari in due sezioni, le offerte con la tecnologia 5G inclusa e quelle senza.

Le promozioni telefoniche senza la tecnologia 5G sono le seguenti:

100 giga di Internet , minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese. L’offerta è disponibile soltanto fino al 28 settembre 2025

, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese. L’offerta è disponibile soltanto fino al 28 settembre 2025 150 giga di Internet , minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,95 € al mese

, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,95 € al mese 250 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 8,95 € al mese

Tutte le promozioni telefoniche hanno un costo di attivazione di soli 2,99 € per i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Kena Mobile, Rabona Mobile e tanti altri operatori telefonici virtuali. Invece per tutti i clienti provenienti dagli operatori telefonici Vodafone, Fastweb, very mobile, TIM e Wind tre, il costo di attivazione sarà di 29,90 €.

Il secondo gruppo di offerte telefoniche, ovvero quelle con la tecnologia 5G inclusa, sono le seguenti:

150 giga di Internet tecnologia 5G , minuti illimitati a 200 SMS a 9,95 € al mese

, minuti illimitati a 200 SMS a 9,95 € al mese 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 11,95 € al mese

Anche per queste tariffe, il costo di attivazione varia in base all’operatore telefonico di appartenenza, e vale la stessa divisione delle tariffe precedenti.