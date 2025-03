Fisica quantistica e relatività negli orologi atomici, lo studio

Parlare di relatività generale e meccanica quantistica è sicuramente uno degli aspetti più complessi che al giorno d’oggi la fisica moderna si trova a dover affrontante. Un aspetto che scienziati ed esperti mettono giornalmente al centro dei propri studi. A tal proposito, però, un recente studio realizzato attira particolarmente l’attenzione grazie a una speciale scoperta.

Nello specifico, lo studio con a capo Anjun Chu e altri esperti ha preso in analisi un importante aspetto della fisica, ovvero l’equivalenza massa-energia che si manifesta mediante effetti gravitazionali negli orologi a reticolo ottico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo importante studio.

Fisica quantistica: il risultato del nuovo studio

Anjun Chu e altri membri del team hanno deciso di condurre uno studio indispensabile per scoprire come l’equivalenza massa-energia si mostri con effetti gravitazionali negli orologi a reticolo ottico e interagisca con fenomeni quantistici.

A tal proposito, Anjun Chu ha voluto rendere noti alcuni dettagli che potrebbero essere non conosciuti da tutti. Nello specifico, Chu ha spiegato come la gravità sia in grado di influire sul tempo e come la meccanica quantistica governi il comportamento atomico separatamente. Oltre a ciò, però, osservarli interagire in modo controllabile non fa altro che rappresentare un notevole passo avanti per il settore.

Secondo quanto diffuso, il compito degli esperti è stato di utilizzare orologi a reticolo ottico che, non casualmente, sono da sempre ritenuti misuratori molto precisi. Successivamente, i ricercatori hanno intrappolato un numero elevatissimo di atomi di stronzio in griglie di luce laser.

Tutto ciò ha permesso di scoprire come le interazioni fotoniche tra gli atomi siano in grado di portare alla sincronizzazione della loro misurazione del tempo nonostante la presenza di effetti gravitazionali. In merito, il coautore dello studio ha sottolineato che si tratta di atomi che scambiano informazioni quantistiche mentre sperimentano diverse velocità di scorrimento del tempo a causa della gravità.