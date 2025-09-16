Interruttori smart domestici: continua la loro crescita?

Le case del futuro stanno iniziando a cambiare volto, e a guidare tale trasformazione ci sono gli interruttori intelligenti. Non si tratta più di semplici strumenti per accendere o spegnere le luci. Diventano nodi di un ecosistema domestico in cui tecnologia, efficienza energetica e sostenibilità si intrecciano. Nei prossimi quindici anni, il mercato globale di tali dispositivi conoscerà una crescita articolata in due momenti distinti. Ognuno spinto da fattori diversi, ma complementari. Fino al 2030, l’attenzione sarà rivolta alla diffusione e all’adozione iniziale.

Ecco come potrebbero evolvere gli interruttori smart domestici

Le famiglie cominceranno ad integrare sistemi in grado di monitorare i consumi energetici, regolare la luminosità in modo automatico e comunicare con altri apparecchi tramite sensori avanzati. Proprio in tale fase prenderanno forma i primi progetti di smart city, dove gli interruttori intelligenti diventano strumenti essenziali per gestire in modo efficiente l’energia e la luce su scala urbana.

E non è tutto. Secondo le prospettive, dopo il 2030, la crescita accelera. Entro il 2035 il valore complessivo del mercato raggiungerà quasi 22 miliardi di dollari, spinto dall’integrazione sempre più profonda tra i dispositivi e dalla maturazione tecnologica. Standard come Matter permetteranno ai vari elettrodomestici di dialogare tra loro in maniera fluida, trasformando la casa in un ambiente realmente smart. In tale contesto, non solo la tecnologia diventa protagonista, ma anche la consapevolezza ambientale dei consumatori. Il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi diventano fattori decisivi nell’acquisto di nuovi dispositivi.

A livello geografico, l’Asia si conferma il motore principale della diffusione degli interruttori smart. La Cina, grazie a politiche di urbanizzazione e allo sviluppo delle smart city, registra una crescita annuale del 12,2%. Mentre l’India, pur partendo da una base tecnologica meno avanzata, cresce dell’11,3%. Negli Stati Uniti la crescita si mantiene stabile al 7,7%. Infine, Europa e Stati Uniti avanzano con ritmi più contenuti: i regolamenti green spingono la Francia al 9,5% e il Regno Unito all’8,6%.