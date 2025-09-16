Amazon SHOCK con lo sconto PAZZO sul Samsung Galaxy S25 Edge

La promozione questi giorni attivata su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, proprio perché favorisce all’utente l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Edge, un must-have che abbraccia la fascia medio-alta, garantendo ottime prestazioni generali.
Disponibile sul mercato dai primi mesi del 2025, il device offre dimensioni nettamente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 158,2 x 75,6 x 5,8 millimetri di spessore, è davvero forse uno dei più sottili mai visti, con un peso di addirittura soli 163 grammi.
Il processore non poteva essere migliore, si tratta del Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,47GHz, appoggiandosi su una GPU Adreno 830, e anche una configurazione che prevede 12GB di RAM con un massimo di 512GB di memoria interna (anche se il quantitativo dipende dalla versione che scegliete di acquistare).
Amazon da sogno con uno sconto imperdibile
La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Edge è nettamente più bassa del passato, per il semplice fatto che il consumatore non dovrà più spendere i 799 euro previsti in origine di listino, ma si ritrova a poter investire un quantitativo che corrisponde solamente a 697 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e per mettere le mani su un prodotto completamente sbrandizzato. Ordinatelo subito qui.
Parlando invece del comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 200 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel. Gli scatti raggiungono al massimo 6330 x 4247 pixel, con apertura F1.7 e F2.2, sempre con angolo di visuale massima di ripresa di 120 gradi.
Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare un sensore di ottima qualità: di 12 megapixel con apertura F2.2, che innalza notevolmente il livello degli scatti che si possono effettuare, anche con ripresa in 8K a 30fps.