martedì, Settembre 16, 2025
Comet: sorprese Sony a prezzi STRACCIATI per il massimo del tech

Offerte speciali da Comet con prodotti unici per musica cinema gioco e foto perfetti per vivere l’autunno senza rinunce

Rossella Vitale
Ora è il momento perfetto per lasciarti conquistare da Comet, dove ogni scaffale sembra un invito a vivere meglio i tuoi momenti preferiti. E no, non serve attendere una ricorrenza speciale: basta buttarsi in queste promozioni e decidere che sì, un regalo per te stesso è la cosa più giusta da fare. Come direbbe Carducci, “Là, dove il vento scompiglia le chiome dei pioppi, risuona l’autunno.” e tu puoi rispondere con una musica nuova, con immagini che riempiono gli occhi, con un controller tra le mani o con una foto che racconta più di mille parole. Da Comet non si passa solo per comprare: ci si passa per sorridere mentre si scopre che anche le stagioni sanno portare novità.

Le offerte d’autunno da Comet

Il tuo viaggio tra le offerte inizia con le Cuffie Sony WH-1000XM5 a 379 euro, che da Comet trovi pronte a isolarti dal rumore del mondo. Poi è la volta degli Speaker Sony SRS-XG300 a 249 euro, sempre da Comet, perfetti per dare ritmo alle tue giornate. Per un suono potente e diretto, c’è la Soundbar Sony HT-S400 a 199 euro, proposta da Comet a un prezzo che ti farà alzare il volume senza pensieri. Ma non è tutto: il Sony Bravia XR-65X90K a 1.199 euro, disponibile da Comet, accende il tuo salotto con dettagli e colori incredibili, mentre il Proiettore Sony VPL-XW5000 a 5.990 euro trasforma ogni sera in cinema. Il lato del gioco trova la sua punta con la PlayStation 5 Standard a 499 euro, sempre pronta da Comet per farti divertire.

E se ami la tradizione, da Comet non mancano le emozioni classiche: il Lettore Blu-Ray Sony UBP-X800M2 a 299 euro ti aspetta. Infine, tocca alla fotografia con la Sony Alpha 7C a 1.899 euro, che Comet propone per farti scattare immagini degne di un album che non conosce stagioni.

Rossella Vitale

