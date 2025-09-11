Vivo X300 Ultra sarà il primo al mondo con due fotocamere da 200 MP

La qualità dei sensori fotografici e le loro prestazioni sono tra le caratteristiche principalmente tenute in considerazione da coloro che decidono di cambiare smartphone. Consapevole di ciò, Samsung, ormai da diversi anni, punta in alto proponendo ai suoi clienti dei dispositivi senza eguali ma un nuovo rivale potrebbe presto declassare il colosso. Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni secondo le quali presto Vivo rilascerà il primo smartphone al mondo con due fotocamere da 200 MP.

Vivo X300 Ultra sfianca Samsung con le sue fotocamere da 200 MP

A fornire le informazioni sul prossimo Vivo X300 Ultra è il noto leaker Digital Chat Station, voce affermata e ritenuta affidabile per le sue continue anticipazioni sulle mosse dei principali colossi del settore. Secondo la fonte, dunque, Vivo potrebbe rilasciare la sua nuove serie di smartphone X300 entro il mese di ottobre, presentando al mondo il primo dispositivo dotato di due sensori fotografici da 200 MP ciascuno.

Lo smartphone presenterà complessivamente tre sensori fotografici posteriori, di cui un ultra grandangolare da 50 MP per un totale di 450 MP per il comparto fotografico presente sul retro; mentre, un ulteriore sensore da 50 MP andrà a costituire la fotocamera frontale.

Per Samsung la scelta di Vivo potrebbe rappresentare un duro colpo, a cui potrebbero farne seguito di ulteriori. Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni trapelate, anche OPPO e Xiaomi potrebbero essere impegnate nello sviluppo di soluzioni simili, che saranno sicuramente in grado di attirare l’attenzione di una porzione non indifferente di utenti.

Vivo attualmente mira a sottrarre quanti più utenti ai suoi concorrenti, senza trascurare Apple che ha recentemente annunciato i suoi iPhone 17. A tal proposito, i nuovi Vivo X300 punteranno sulla sottigliezza e la leggerezza, con dei display dagli angoli arrotondati che ricordano quanto proposto dal colosso di Cupertino lo scorso anno. Staremo a vedere se i costi finali giocheranno a favore dell’azienda cinese.