WhatsApp: arriva il grande cambiamento per le spunte blu

Un elemento certamente peculiare della nota piattaforma di messaggistica WhatsApp sono sicuramente le spunte presenti nei messaggi di testo inviati, WhatsApp introdusse questa caratteristica tanto tempo fa per poi evolverla e non rimuoverla più, nello specifico l’espunte sono presenti in tre diverse tipologie, una singola spunta indica che il messaggio è stato inviato ma non ricevuto, due spunte grigie indicano che il messaggio è stato inviato e ricevuto dal nostro interlocutore, quando le due spunte grigie diventano blu vuol dire che il nostro interlocutore ha letto il nostro messaggio, tutto quanto a patto che entrambi gli interlocutori abbiano la conferma di lettura attivata.

Si tratta di una funzionalità che WhatsApp introdusse tanto tempo fa e che per largo tempo è rimasta invariata ma recentemente qualcosa è cambiato, WhatsApp infatti di recente ha introdotto nuovi temi personalizzabili per WhatsApp che consentono all’utente di cambiare in maniera profonda la propria chat di messaggistica istantanea, alcuni di questi temi includevano tra l’altro la modifica dell’aspetto grafico delle due spunte blu, al punto da trasformarle alle volte anche in due spunte bianco intenso.

Questo cambiamento ha creato però davvero molto caos all’interno della community, dal momento che in alcuni momenti l’espunte appaiono blu mentre in altri appaiono di un colore diverso, elemento disorientante che non tutti hanno accolto positivamente.

WhatsApp pareggia ai conti

Ascoltando i feedback della community, WhatsApp ha deciso di risolvere una volta per tutte il problema, la società infatti ha deciso di parificare completamente l’spunte blu rendendole di fatto tali e uguali per tutti indipendentemente dal tema scelto, questa novità è apparsa nell’ultima beta per Android e iOS dell’applicazione è molto probabilmente arriverà per tutti con il prossimo update ufficiale dell’applicazione, si tratta di una decisione probabilmente presa per eliminare il caos che si è venuto a creare attorno alle due spunte blu che effettivamente in alcuni casi cambiavano colore disorientando l’utente, di conseguenza prossimamente dovremmo dire addio alle spunte di diverso colore dal momento che WhatsApp ha scelto il blu e quello sarà l’unico colore disponibile per le spunte che indicano il visualizzato dei nostri messaggi.