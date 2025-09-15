WhatsApp: dopo il caos arrivano le spunte blu universali

Un elemento che noi tutti conosciamo bene all’interno di WhatsApp sicuramente sono le spunte, questi elementi vennero introdotti in passato per garantire una maggiore trasparenza a livello comunicativo dal momento che tali spunte rappresentano lo stato dei nostri messaggi inviati, una sola spunta di colore grigio infatti rappresenta che il messaggio è stato solo inviato, due spunte di colore grigio rappresentano che il messaggio è stato anche ricevuto e due spunte blu sono segno che il messaggio è stato letto dal nostro interlocutore.

Questa novità ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta su WhatsApp ed è rimasta invariata davvero per tantissimi anni fino all’anno scorso quando WhatsApp ha deciso di introdurre una maggiore personalizzazione per quanto riguarda i temi con alcuni di questi, generalmente i più particolari, che andavano addirittura a modificare il colore di queste spunte, nello specifico alcuni temi infatti trasformavano le spunte blu in spunte bianche molto accese, elemento ovviamente coerente sotto certi aspetti ma che allo stesso tempo poteva essere disorientante dal momento che l’anteprima del messaggio mostrava l’spunte blu, ma una volta aperto queste ultime erano bianche.

Sembrerebbe che la società abbia deciso di mettere la parola fine a questo caos, andando di fatto a modificare questo elemento con un ritorno al passato.

Solo spunte blu

Sembra proprio che WhatsApp abbia deciso una volta per tutte di unificare questo elemento eliminando la possibilità da parte di alcuni temi di andare a cambiare il colore delle spunte blu, queste ultime saranno infatti universali e uguali per tutti e non potranno più essere modificate in nessun modo, nello specifico resteranno blu in qualsiasi situazione a patto ovviamente che l’utente scelga di utilizzarle, ricordiamo infatti che queste ultime possono essere sempre disattivate e chi riceve il messaggio non vedrà quando lo visualizzate e viceversa.

Al momento questa impostazione è presente solo nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS, ma molto probabilmente arriverà per tutti e non verrà cestinata, non si sa bene quando ma è solo questione di tempo.