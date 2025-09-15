Ad
Smart TV Hisense a prezzo da IMPAZZIRE oggi su Amazon

Un prezzo da impazzire va a toccare la smart TV Hisense su Amazon oggi.

Denis Dosi
Acquistare una smart TV Hisense richiede un esborso tutt’altro che elevato su Amazon, la nuova promozione attivata giusto in questi giorni rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di mettere le mani su un prodotto estremamente performante, a un prezzo veramente basso.

Il modello che oggi potete acquistare a basso prezzo è il 55E77NQ, trattasi di un televisore da 55 pollici di diagonale, con tecnologia QLED, che si appoggia a HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Vision e VIDAA U7. Al suo interno possiamo trovare l’assistente vocale Amazon Alexa, oltre alla piena compatibilità con digitale terrestre 2.0, ma anche HEVC 10 lativù 4K.

Il prodotto è compatibile con Dolby Atmos, per una resa ancora migliore sotto molteplici punti di vista, mentre la AI Sports Mode permette di godere della massima fluidità possibile della maggior parte dei contenuti. Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, sono presenti due piedi di appoggio posti ai lati del televisore, in prossimità degli angoli per intenderci, con una più che coerente elevazione del display dalla superficie.

Volete una smart TV Hisense spendendo relativamente poco? allora siete nel posto giusto, proprio perché il valore finale dell’ordine sarà di soli 349 euro, contro i 519 euro previsti originariamente di listino (riduzione effettiva del 33%). Potete acquistarlo a questo link.

Hisense TV 55' QLED 4K 55E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense TV 55" QLED 4K 55E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
    Il prodotto in questione è disponibile solo in un’unica colorazione, con spedizione a domicilio sempre gestita da Amazon e consegna in pochissimi giorni. La restituzione, al solito del resto, è possibile entro 14 giorni, senza motivazioni particolari. Ad ogni modo è comprensiva della garanzia della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.

    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.