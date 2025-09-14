WhatsApp rinnova la tastiera GIF: più spazio e praticità per gli utenti

WhatsApp continua a rinnovarsi per semplificare la vita dei suoi utilizzatori. L’ultima novità riguarda la tastiera GIF, strumento ormai fondamentale nelle conversazioni di tutti i giorni. Fino a poco tempo fa, aprendo la sezione dedicata, si potevano visualizzare soltanto due GIF per riga. Con il nuovo aggiornamento, invece, le colonne diventano tre, permettendo di avere fino al 50% di contenuti in più a colpo d’occhio.

Il cambiamento, già avvistato in estate nelle versioni beta per Android, è ora disponibile anche su iOS con la versione 25.24.77. Meta ha deciso di uniformare l’esperienza tra le due piattaforme, garantendo la stessa fluidità sia a chi utilizza uno smartphone con schermo grande sia a chi preferisce un tablet. La nuova organizzazione ottimizza lo spazio visivo, eliminando il vuoto lasciato dal vecchio layout e rendendo più immediata la scelta dell’immagine giusta.

WhatsApp, GIF più veloci da trovare e condividere

Il vantaggio principale del nuovo design è la rapidità. In particolare nelle sezioni dedicate alle GIF popolari e di tendenza, il numero elevato di contenuti rendeva complicata la selezione. Con tre colonne, l’occhio spazia meglio e la navigazione risulta più scorrevole. L’unico compromesso è la leggera riduzione della larghezza di ogni GIF, scelta necessaria per inserirne tre per riga. Una modifica quasi impercettibile, compensata da un’interfaccia moderna, equilibrata e visivamente più armoniosa.

L’aggiornamento non è solo estetico ma funzionale. Conversazioni più veloci e meno interruzioni per cercare il contenuto giusto renderanno l’uso delle GIF ancora più diffuso. Meta punta chiaramente a spingere questa forma espressiva, ormai parte integrante della comunicazione digitale. Non tutti gli utenti, però, troveranno subito la nuova funzione. Questo perché la sua distribuzione sarà graduale e potrebbe richiedere qualche giorno.

Insomma, l’introduzione del layout a tre colonne conferma una strategia di costanti piccoli miglioramenti che caratterizza WhatsApp da anni. La piattaforma non stravolge mai le proprie funzioni, ma le migliora per rispondere a un pubblico sempre più vasto ed esigente. Con questa novità, l’app si prepara a rafforzare ulteriormente il suo ruolo nella messaggistica istantanea globale.