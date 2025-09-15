TCL A1s proiettore: il cinema diventa portatile con qualità 4K – Recensione

Dopo aver trascorso diverse settimane con il nuovo TCL Projector A1s, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo dispositivo che rappresenta l’evoluzione del primo tentativo di TCL nel mondo dei proiettori portatili. L’azienda cinese, nota principalmente per i suoi televisori dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, ha deciso di esplorare nuovi territori con questo proiettore smart che promette di trasformare qualsiasi superficie in un cinema personale.

Il TCL A1s non è semplicemente un aggiornamento incrementale del modello A1 base, ma una versione potenziata che introduce la tecnologia proprietaria TCL TrueHue, una luminosità aumentata a 600 ISO lumens certificati SGS (ben il 67% in più rispetto alla generazione precedente), e un sistema audio Dolby Atmos che promette un’esperienza cinematografica completa. Con un prezzo di listino di €399,99, questo proiettore si posiziona in una fascia di mercato estremamente competitiva, dove ogni dettaglio fa la differenza.

Durante i miei test, ho utilizzato il dispositivo in molteplici scenari: dalle serate film in salotto alle presentazioni di lavoro, passando per sessioni di gaming e persino qualche serata all’aperto nel giardino. La mia esperienza è stata un mix di sorprese positive e alcune criticità che meritano di essere discusse approfonditamente.

La domanda fondamentale è: può un proiettore portatile da 2,59 kg sostituire efficacemente una TV tradizionale o un sistema home theater dedicato? La risposta, come vedrete, non è così semplice come potrebbe sembrare.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del TCL A1s inizia con una confezione sobria ma ben strutturata. La scatola principale, realizzata in cartone riciclabile di buona qualità, presenta il dispositivo in una grafica minimalista che rispecchia l’estetica del prodotto stesso. All’apertura, troviamo il proiettore perfettamente alloggiato in una schiuma protettiva sagomata che garantisce la massima protezione durante il trasporto.

Il primo elemento che colpisce è la custodia da trasporto inclusa nella confezione. Non si tratta di un semplice sacchetto in tessuto, ma di una vera e propria valigetta semi-rigida con imbottitura interna e una tracolla regolabile realizzata in materiale simile alle cinture di sicurezza automobilistiche. Questa scelta dimostra l’attenzione di TCL verso l’aspetto della portabilità, elemento chiave per questo tipo di dispositivo.

All’interno della confezione, oltre al proiettore e alla sua custodia, troviamo l’alimentatore esterno da 115V, il telecomando con relative batterie AAA già incluse, un cavo HDMI di buona qualità lungo circa 1,5 metri, e la manualistica multilingue. Mi ha colpito positivamente la presenza di una guida rapida illustrata che semplifica notevolmente la prima configurazione, anche se, come vedremo più avanti, ho riscontrato un fastidioso bug proprio in questa fase iniziale.

Il telecomando merita una menzione particolare: realizzato in plastica opaca di buona qualità, presenta pulsanti dedicati per Netflix, YouTube e Prime Video, oltre ai controlli standard per la navigazione. La disposizione dei tasti è intuitiva, anche se ho notato con disappunto l’assenza di un tasto mute dedicato, scelta incomprensibile per un dispositivo multimedia

.

La qualità complessiva del packaging trasmette una sensazione di prodotto curato nei dettagli, posizionandosi a metà strada tra i prodotti entry-level e quelli premium. TCL ha chiaramente investito nell’esperienza utente fin dal primo contatto con il prodotto, anche se alcuni dettagli avrebbero potuto essere ulteriormente raffinati.

Materiali, costruzione e design

Il design del TCL A1s rappresenta una vera rottura con le convenzioni del settore. Invece del classico form factor orizzontale tipico dei proiettori, TCL ha optato per una struttura verticale che ricorda vagamente un piccolo droide di Star Wars, come alcuni recensori hanno giustamente notato. Le dimensioni compatte di 191,3 x 128,1 x 263,6 mm lo rendono facilmente trasportabile, mentre il peso di 2,59 kg risulta ben bilanciato grazie alla maniglia integrata.

La costruzione è prevalentemente in plastica ABS di buona qualità, con una finitura opaca che resiste bene alle impronte digitali. La parte frontale ospita l’obiettivo protetto da un vetro antiriflesso, mentre sui lati troviamo le griglie per gli altoparlanti dual 8W e il sistema di ventilazione. Un dettaglio interessante è la presenza di LED RGB laterali che possono sincronizzarsi con la musica quando il dispositivo viene utilizzato in modalità speaker Bluetooth.

L’elemento di design più innovativo è sicuramente la maniglia VersaGrip in alluminio. Questa non è solo un comodo sistema di trasporto, ma funge anche da supporto regolabile che permette di inclinare il proiettore fino a 15 gradi. Il meccanismo è solido e mantiene perfettamente la posizione selezionata anche dopo settimane di utilizzo intensivo. La qualità costruttiva della maniglia è eccellente, con una resistenza calibrata che impedisce movimenti accidentali.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è l’assenza totale di pulsanti fisici sul corpo del dispositivo. TCL ha optato per controlli touch invisibili integrati nelle curve del design, una scelta estetica coraggiosa che però può risultare problematica quando non si ha a disposizione il telecomando. Durante i test, ho trovato questi controlli poco intuitivi e a volte non responsivi, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

La qualità costruttiva generale è superiore alle aspettative per questa fascia di prezzo. Non ci sono scricchiolii o giochi nelle giunture, e il dispositivo trasmette una sensazione di solidità nonostante il peso contenuto. L’unico punto debole che ho riscontrato è la tendenza delle griglie laterali ad accumulare polvere, richiedendo una pulizia periodica per mantenere l’efficienza del sistema di raffreddamento.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifiche Modello TCL Projector A1s Tecnologia display LCD con tecnologia TCL TrueHue Risoluzione nativa 1920×1080 (Full HD) Supporto 4K Sì (downscaling a 1080p) Luminosità 600 ISO Lumens (certificati SGS) Rapporto di contrasto 3000:1 Dimensioni proiezione 45″ – 150″ Distanza di proiezione 1,2m – 4m Sistema operativo Google TV Processore Quad-core ARM Cortex-A55 RAM 2GB DDR4 Storage 16GB eMMC Audio Dolby Atmos, 2x8W stereo Potenza audio massima 85W (picco transitorio) Estensione basse frequenze 75Hz @ -10dB Connettività wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Porte HDMI 2.1, USB 2.0, DC IN Correzione automatica Auto Focus, Auto Keystone, Obstacle Avoidance, Screen Alignment Modalità immagine 5 preset + personalizzazione Modalità audio 4 preset + AI adaptive Durata lampada LED >30.000 ore Rumorosità 30dB Consumo energetico 65W (tipico), 90W (massimo) Dimensioni 191,3 x 128,1 x 263,6 mm Peso 2,59 kg Accessori inclusi Custodia, telecomando, cavo HDMI, alimentatore Prezzo €399,99

Installazione e prima configurazione

L’installazione del TCL A1s dovrebbe essere, sulla carta, un processo estremamente semplice e intuitivo. Tuttavia, la mia esperienza iniziale è stata compromessa da un bug significativo che merita di essere segnalato. All’accensione, il sistema si presenta esclusivamente in lingua cinese, senza alcuna opzione immediatamente visibile per cambiarla.

Dopo diversi tentativi e ricerche online, ho scoperto un workaround che definire “poco intuitivo” sarebbe un eufemismo: è necessario procedere fino alla seconda schermata di configurazione, quindi tornare indietro per tre volte consecutive. Solo a questo punto, miracolosamente, appare l’opzione per selezionare la lingua italiana. Si tratta chiaramente di un bug del firmware che TCL dovrebbe correggere con urgenza, in quanto compromette significativamente l’esperienza utente iniziale.

Superato questo ostacolo iniziale, il resto della configurazione procede in modo più fluido. Il sistema Google TV richiede l’accesso con un account Google, processo che può essere accelerato utilizzando l’app Google Home sul proprio smartphone. La sincronizzazione delle credenziali Wi-Fi è immediata e ben implementata.

Le tecnologie di correzione automatica entrano in gioco immediatamente: l’auto-focus impiega circa 3-4 secondi per ottimizzare la nitidezza dell’immagine, mentre la correzione keystone automatica sistema la geometria della proiezione. Il sistema di obstacle avoidance è particolarmente impressionante: se rileva oggetti nell’area di proiezione, il software ridimensiona e riposiziona automaticamente l’immagine per evitarli. Durante i test, ho posizionato volutamente alcuni oggetti sulla parete e il sistema li ha aggirati con precisione millimetrica.

L’allineamento automatico dello schermo funziona particolarmente bene quando si utilizza uno schermo di proiezione dedicato con bordi ben definiti. Il sistema riconosce i contorni e adatta perfettamente l’immagine, una funzionalità che ho trovato particolarmente utile quando ho spostato il proiettore tra diverse stanze con schermi di dimensioni differenti.

Un aspetto che richiede attenzione è la sensibilità eccessiva di questi sistemi automatici. Come riportato da altri utenti, anche il minimo movimento del proiettore innesca una nuova calibrazione completa, processo che può diventare frustrante se si tocca accidentalmente il dispositivo durante la visione. Fortunatamente, è possibile disattivare queste funzioni dal menu delle impostazioni, anche se ciò significa rinunciare a una delle caratteristiche distintive del prodotto.

Qualità dell’immagine e tecnologia TrueHue

La qualità dell’immagine è indubbiamente uno degli aspetti più critici per qualsiasi proiettore, e il TCL A1s presenta un quadro complesso di punti di forza e limitazioni. La tecnologia proprietaria TCL TrueHue rappresenta il cuore dell’esperienza visiva, promettendo un’ottimizzazione automatica frame-by-frame di luminosità, contrasto e colore.

Durante le mie sessioni di test, ho potuto apprezzare come TrueHue lavori in modo quasi impercettibile per migliorare la resa delle immagini. Guardando contenuti con scene particolarmente contrastate, come i film di Christopher Nolan, ho notato come il sistema riesca a preservare i dettagli nelle ombre senza bruciare le alte luci. La tecnologia sembra particolarmente efficace nel bilanciare scene con forte contrasto dinamico, dove altri proiettori nella stessa fascia di prezzo tendono a sacrificare i dettagli nelle zone più scure.

I 600 ISO lumens dichiarati rappresentano un miglioramento sostanziale rispetto ai 360 del modello base A1. In condizioni di oscurità totale, l’immagine risulta brillante e vivida anche su schermi di 120 pollici. Tuttavia, è importante sottolineare che questa luminosità non è sufficiente per un utilizzo diurno soddisfacente. Anche con tende oscuranti di buona qualità, la visione durante il giorno risulta slavata e priva di contrasto. Il proiettore dà il meglio di sé in ambienti completamente bui o, al massimo, in condizioni di penombra serale.

La risoluzione nativa 1080p offre un livello di dettaglio adeguato per la maggior parte dei contenuti. I pixel sono ben definiti e non ho notato effetti “screen door” evidenti, anche osservando l’immagine da distanza ravvicinata. Il supporto per sorgenti 4K è presente, ma ovviamente il contenuto viene downscalato alla risoluzione nativa. Sorprendentemente, l’algoritmo di scaling è ben implementato e preserva una buona quantità di dettagli.

Un aspetto che mi ha colpito positivamente è l’uniformità dell’immagine su tutta la superficie di proiezione. TCL dichiara di utilizzare lenti ad alta trasmittanza che garantiscono nitidezza dal centro ai bordi, e posso confermare che la differenza di fuoco tra centro e periferia è minima. Questo è un problema comune nei proiettori economici, dove spesso i bordi risultano sfocati o distorti.

I cinque preset di calibrazione dell’immagine (Cinema, Vivido, Sport, Game, Custom) offrono una buona varietà di opzioni per ottimizzare la visione in base al contenuto. La modalità Cinema offre colori più naturali e una temperatura colore più calda, ideale per i film. La modalità Vivido aumenta saturazione e contrasto, risultando perfetta per i cartoni animati o i contenuti HDR simulati. La modalità Game riduce il lag di input a circa 25ms, valore accettabile per il gaming casual anche se non competitivo.

Ho apprezzato particolarmente la possibilità di salvare impostazioni personalizzate, permettendo di creare profili su misura per specifiche condizioni di visione o preferenze personali. Il menu di calibrazione offre controlli granulari per luminosità, contrasto, saturazione, tinta e nitidezza, oltre a impostazioni avanzate come la correzione gamma e la temperatura colore.

Sistema audio e Dolby Atmos

L’implementazione audio del TCL A1s rappresenta una piacevole sorpresa in un mercato dove i proiettori portatili spesso trascurano questo aspetto. Il sistema stereo 2.0 con doppi driver da 8W e certificazione Dolby Atmos promette un’esperienza sonora cinematografica, e devo ammettere che le prestazioni superano le aspettative per un dispositivo di queste dimensioni.

La prima cosa che colpisce è il volume: con una potenza nominale di 16W e picchi transitori fino a 85W, il proiettore è in grado di riempire sonoramente una stanza di medie dimensioni senza distorsioni evidenti. Durante la visione di film d’azione, ho misurato picchi di pressione sonora di 82,5 dB a 1 metro di distanza, livelli più che sufficienti per un’esperienza coinvolgente senza necessità di un sistema audio esterno.

L’estensione delle basse frequenze fino a 75Hz (-10dB) è notevole per speaker di queste dimensioni. TCL ha implementato tre radiatori passivi e una camera acustica da 400cc che, combinati con la struttura anti-vibrazione, producono bassi sorprendentemente corposi e definiti. Guardando scene con esplosioni o colonne sonore orchestrali profonde, ho percepito una presenza fisica del suono che raramente si trova in proiettori portatili.

La tecnologia Dolby Atmos aggiunge una dimensione spaziale al suono che, seppur non paragonabile a un vero sistema surround, crea un soundstage più ampio e avvolgente rispetto a un semplice stereo. Gli effetti ambientali nei film sono ben posizionati nello spazio sonoro, e i dialoghi risultano sempre chiari e intelligibili, posizionati correttamente al centro dell’immagine virtuale.

Il sistema offre quattro modalità audio preimpostate (Movie, Music, Sport, AI) più la possibilità di personalizzazione. La modalità AI è particolarmente interessante: analizza in tempo reale il contenuto audio e ottimizza dinamicamente l’equalizzazione. Durante i test, ho notato come passi fluidamente da un’impostazione ottimizzata per i dialoghi durante le scene parlate a una con bassi più presenti durante le sequenze d’azione.

Un dettaglio tecnico che ho apprezzato è la dispersione sonora di ±120° sull’asse orizzontale. Grazie al posizionamento laterale degli speaker, il suono si diffonde uniformemente nella stanza indipendentemente dalla posizione del proiettore. Che sia posizionato su un tavolino, montato a soffitto o in proiezione posteriore, la consistenza tonale rimane superiore al 98%, garantendo un’esperienza d’ascolto coerente.

La modalità Bluetooth speaker trasforma il dispositivo in un diffusore wireless quando non utilizzato per la proiezione. La qualità audio in questa modalità è eccellente, con una connessione Bluetooth 5.0 stabile e priva di latenza percepibile. La funzione Light Sync, che sincronizza i LED RGB laterali con il ritmo della musica, aggiunge un tocco di atmosfera per le feste, anche se personalmente la trovo più un gadget che una funzionalità essenziale.

L’unica vera limitazione del sistema audio integrato emerge con contenuti che richiedono una separazione stereo molto marcata o effetti surround complessi. In questi casi, la possibilità di collegare una soundbar esterna via Bluetooth o HDMI ARC diventa preziosa. Durante i test con una soundbar Dolby Atmos dedicata, ho notato un miglioramento significativo nella spazialità e nella definizione dei dettagli sonori più fini.

Ecosistema Google TV e contenuti

L’integrazione di Google TV rappresenta uno dei maggiori punti di forza del TCL A1s, elevandolo da semplice dispositivo di proiezione a vero e proprio centro multimediale intelligente. L’interfaccia, ormai matura e raffinata, offre un’esperienza utente fluida e intuitiva che compete direttamente con i migliori smart TV sul mercato.

All’avvio, Google TV presenta una home page personalizzata che aggrega contenuti da tutte le piattaforme installate. L’algoritmo di raccomandazione, alimentato dal machine learning di Google, impara rapidamente le preferenze dell’utente e propone contenuti pertinenti. Durante le settimane di test, ho notato un miglioramento costante nella qualità dei suggerimenti, che sono passati da generici a sorprendentemente accurati.

La presenza di Netflix certificato nativamente è un vantaggio significativo. Molti proiettori economici richiedono workaround complicati o dispositivi esterni per accedere a Netflix in alta qualità. Sul TCL A1s, l’app funziona perfettamente, supportando streaming fino a 1080p con HDR simulato. La certificazione Widevine L1 garantisce la massima qualità disponibile per la risoluzione del dispositivo.

Il catalogo di oltre 10.000 app disponibili copre praticamente ogni esigenza di intrattenimento. Oltre ai soliti sospetti (YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV+), ho trovato app di nicchia per streaming sportivi, contenuti educativi e persino servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW. Quest’ultima possibilità trasforma il proiettore in una console di gioco portatile, anche se la latenza di rete può essere problematica per titoli competitivi.

L’integrazione con Google Assistant funziona in modo impeccabile. Il riconoscimento vocale è accurato anche in ambienti rumorosi, e i comandi supportati sono estesi. Posso cercare contenuti specifici (“Mostrami film d’azione con Tom Cruise”), controllare dispositivi smart home compatibili, o persino chiedere informazioni meteo e notizie mentre guardo la TV. La possibilità di utilizzare comandi vocali cross-platform (“Riproduci The Crown su Netflix”) semplifica notevolmente la navigazione.

Una funzionalità che ho trovato particolarmente utile è la gestione dei profili multipli. Ogni membro della famiglia può avere il proprio profilo con raccomandazioni personalizzate, watchlist separate e restrizioni parentali individuali. Il passaggio tra profili è rapido e preserva lo stato di visualizzazione di ciascun utente.

Tuttavia, è proprio nell’uso prolungato dell’interfaccia che emerge uno dei problemi più significativi del dispositivo. Dopo circa 45-60 minuti di utilizzo continuo, il sistema inizia a mostrare segni di rallentamento. I menu diventano meno reattivi, il caricamento delle anteprime richiede più tempo, e occasionalmente si verificano micro-freeze durante la navigazione. Il problema si risolve temporaneamente con un riavvio del dispositivo, ma si ripresenta puntualmente dopo un periodo simile. Sospetto che i 2GB di RAM siano insufficienti per gestire efficacemente il multitasking di Google TV, specialmente con app pesanti come Netflix o YouTube in background.

Il supporto per il casting tramite Chromecast integrato funziona perfettamente con dispositivi Android e iOS. La latenza è minima e la qualità dello streaming locale è eccellente. Ho utilizzato frequentemente questa funzione per condividere foto e video dal telefono durante riunioni familiari, e l’esperienza è sempre stata fluida e priva di interruzioni.

Tecnologie di correzione automatica

Le quattro tecnologie di correzione automatica integrate nel TCL A1s – Auto Focus, Keystone Correction, Obstacle Avoidance e Screen Alignment – rappresentano il tentativo di TCL di semplificare drasticamente l’esperienza d’uso di un proiettore. Il marketing promette un’esperienza “point and play”, e devo ammettere che, quando funzionano correttamente, queste tecnologie sono impressionanti.

L’Auto Focus utilizza un sensore ToF (Time of Flight) per misurare la distanza dalla superficie di proiezione e regolare automaticamente la messa a fuoco. Il processo richiede circa 3-4 secondi e il risultato è generalmente eccellente. Durante i test, ho spostato il proiettore a diverse distanze (da 1,2 a 4 metri) e il sistema ha sempre raggiunto una messa a fuoco ottimale senza intervento manuale. La precisione è tale che anche testi piccoli risultano perfettamente leggibili.

La correzione Keystone automatica funziona sia sull’asse verticale che orizzontale, con un range di correzione di ±40° verticale e ±40° orizzontale. Questo permette di posizionare il proiettore significativamente fuori asse rispetto allo schermo mantenendo un’immagine rettangolare. Il sistema utilizza un giroscopio interno e algoritmi di computer vision per rilevare l’inclinazione e la distorsione, correggendole in tempo reale.

L’Obstacle Avoidance è forse la caratteristica più futuristica. Utilizzando la stessa tecnologia di visione artificiale, il sistema identifica oggetti nell’area di proiezione e ridimensiona o riposiziona automaticamente l’immagine per evitarli. Durante i test, ho posizionato vari oggetti (quadri, mensole, piante) sulla parete di proiezione, e il sistema li ha aggirati con precisione millimetrica. È affascinante vedere l’immagine adattarsi dinamicamente mentre si spostano oggetti nell’area di proiezione.

Lo Screen Alignment completa il quartetto tecnologico. Quando si utilizza uno schermo di proiezione dedicato, il sistema ne riconosce i bordi e adatta perfettamente l’immagine all’interno. Questa funzione è particolarmente utile per chi utilizza schermi motorizzati o teli tensionati, eliminando la necessità di regolazioni manuali precise.

Tuttavia, c’è un rovescio della medaglia. Come accennato in precedenza, questi sistemi sono eccessivamente sensibili. Il minimo movimento del proiettore – anche una vibrazione causata dal passaggio di qualcuno nelle vicinanze – può innescare una ricalibrazione completa. Durante una serata film, questo è accaduto ben quattro volte, interrompendo la visione per circa 10-15 secondi ogni volta. Il problema è amplificato se si utilizza il proiettore su superfici non perfettamente stabili.

La soluzione ovvia sarebbe rendere questi sistemi meno sensibili o implementare una soglia di movimento più alta prima di attivare la ricalibrazione. Alternativamente, un’opzione per attivare la calibrazione solo su richiesta manuale dopo il setup iniziale sarebbe molto apprezzata. Al momento, l’unica opzione è disattivare completamente queste funzioni, perdendo uno dei principali vantaggi del dispositivo.

Un aspetto positivo è che le correzioni applicate non degradano significativamente la qualità dell’immagine. Anche con correzioni keystone estreme, la perdita di risoluzione è minima e gli algoritmi di interpolazione mantengono i dettagli ben definiti. Questo è un miglioramento significativo rispetto ai sistemi di correzione digitale di prima generazione che rendevano l’immagine visibilmente sfocata.

Prestazioni

Le prestazioni complessive del TCL A1s sono un mix di luci e ombre che riflettono le sfide inherenti nel creare un proiettore portatile versatile a un prezzo accessibile. Il processore quad-core ARM Cortex-A55 abbinato a 2GB di RAM DDR4 e 16GB di storage eMMC rappresenta una configurazione entry-level per gli standard attuali, e questo si riflette nell’esperienza d’uso quotidiana.

Durante l’utilizzo normale, il sistema si comporta adeguatamente. Le app si avviano in tempi ragionevoli (3-5 secondi per app pesanti come Netflix), e la navigazione nei menu è generalmente fluida. Tuttavia, come menzionato, dopo sessioni prolungate il sistema inizia a mostrare cedimenti. Ho cronometrato questi rallentamenti e si verificano consistentemente dopo 45-60 minuti di utilizzo continuo, suggerendo problemi di gestione della memoria o throttling termico.

Il consumo energetico di 65W in utilizzo tipico è ragionevole per un dispositivo di questa categoria. Durante la riproduzione di contenuti HDR simulati con volume al 70%, ho misurato un consumo medio di 72W, che sale a circa 85W durante scene particolarmente luminose con audio ad alto volume. Il picco massimo di 90W si raggiunge raramente in uso normale.

La gestione termica è stata chiaramente una priorità nel design. Il sistema di raffreddamento a triplo condotto con dissipatore LCD ridisegnato mantiene le temperature sotto controllo anche durante sessioni prolungate. La rumorosità della ventola, dichiarata a 30dB, è effettivamente molto contenuta. Durante la visione di contenuti, il rumore della ventola è praticamente impercettibile, diventando udibile solo durante i momenti di silenzio assoluto.

Un aspetto importante da considerare è l’assenza di una batteria integrata. Il TCL A1s richiede sempre una connessione alla rete elettrica, limitandone l’uso in situazioni di vera portabilità come camping o eventi all’aperto senza accesso all’alimentazione. Considerando il consumo e le dimensioni, l’integrazione di una batteria avrebbe probabilmente aumentato significativamente peso e prezzo, ma rimane una limitazione per chi cerca la massima versatilità.

La durata della lampada LED, dichiarata superiore a 30.000 ore, si traduce in oltre 10 anni di utilizzo con 8 ore giornaliere. Questo elimina praticamente la necessità di sostituire la sorgente luminosa durante la vita utile del dispositivo, un vantaggio significativo rispetto ai proiettori a lampada tradizionale.

Le prestazioni di rete Wi-Fi 802.11ac sono adeguate per lo streaming di contenuti 4K (che vengono comunque downscalati a 1080p). Durante i test, ho ottenuto velocità di connessione stabili intorno ai 50-60 Mbps, più che sufficienti per streaming di alta qualità senza buffering. Il Bluetooth 5.0 garantisce connessioni stabili con periferiche audio esterne, con latenza impercettibile per la visione di contenuti video.

Test pratici

Per valutare approfonditamente il TCL A1s, ho condotto una serie di test pratici in scenari d’uso reali, simulando le situazioni tipiche in cui un utente potrebbe utilizzare il dispositivo.

Test 1: Serata cinema in salotto

Ho allestito il proiettore nel mio salotto, proiettando su una parete bianca a circa 2,5 metri di distanza per ottenere un’immagine di circa 100 pollici. Ambiente in penombra con tende chiuse. Ho riprodotto “Dune” in streaming da Netflix.

Risultati: L’immagine risultava nitida e coinvolgente. I dettagli nelle scene del deserto erano ben definiti, anche se le scene più scure perdevano alcuni dettagli nelle ombre. Il sistema audio integrato ha gestito sorprendentemente bene la colonna sonora di Hans Zimmer, anche se per un’esperienza ottimale ho preferito collegare la mia soundbar. Dopo circa 50 minuti, ho notato i primi rallentamenti nell’interfaccia quando ho messo in pausa per navigare nelle impostazioni.

Test 2: Presentazione aziendale

Ho utilizzato il proiettore per una presentazione PowerPoint di 45 minuti in una sala riunioni con illuminazione artificiale controllabile.

Risultati: Con le luci soffuse, le slide erano perfettamente leggibili anche da 5 metri di distanza. I grafici e i testi mantenevano ottima definizione. L’auto-keystone è stata fondamentale per ottenere rapidamente un’immagine perfettamente rettangolare nonostante il posizionamento laterale forzato. La modalità presentazione ha ridotto la temperatura colore per un bianco più neutro, ideale per documenti.

Test 3: Gaming casual

Ho collegato una Nintendo Switch via HDMI per una sessione di Mario Kart 8 Deluxe.

Risultati: L’input lag misurato di circa 25ms in modalità Game è accettabile per gaming non competitivo. L’immagine colorata e vivace del gioco era riprodotta con fedeltà, e il sistema di obstacle avoidance ha automaticamente ridimensionato l’immagine quando ho accidentalmente posizionato un controller nell’area di proiezione. L’audio stereo ha fornito un buon senso di direzionalità durante le gare.

Test 4: Proiezione all’aperto

Ho portato il proiettore in giardino per una serata film sotto le stelle, utilizzando un telo bianco teso tra due pali.

Risultati: Aspettando il crepuscolo completo, l’immagine è diventata sufficientemente visibile. La portabilità del dispositivo e la custodia inclusa hanno reso il trasporto semplice. Tuttavia, la necessità di una prolunga per l’alimentazione e la sensibilità del sistema di auto-calibrazione alle vibrazioni del telo mosso dal vento hanno rappresentato delle sfide. La visione è stata piacevole ma ha richiesto più preparazione del previsto.

Test 5: Streaming 4K e upscaling

Ho testato contenuti 4K da YouTube e Netflix per valutare le capacità di downscaling.

Risultati: Il processore gestisce il downscaling senza problemi evidenti. I contenuti 4K appaiono leggermente più dettagliati rispetto alle sorgenti native 1080p, probabilmente grazie al supersampling. Non ho notato artifact di compressione significativi, e il motion handling è stato generalmente fluido, con occasionali micro-stuttering in scene con movimento rapido complesso.

Test 6: Utilizzo come speaker Bluetooth

Ho utilizzato il dispositivo esclusivamente come speaker Bluetooth per riprodurre musica durante una cena.

Risultati: La qualità audio in modalità speaker è eccellente. I bassi sono sorprendentemente presenti e la separazione stereo è ben definita nonostante la vicinanza dei driver. La funzione Light Sync con i LED RGB crea un’atmosfera piacevole, anche se l’effetto è più adatto a situazioni casual che eleganti. L’autonomia illimitata (essendo collegato alla rete) è un vantaggio rispetto agli speaker Bluetooth a batteria.

Funzionalità smart e connettività

Il TCL A1s si distingue nella sua categoria per l’ampio ventaglio di funzionalità smart e opzioni di connettività che lo rendono un dispositivo versatile e moderno. L’ecosistema Google integrato non si limita al solo intrattenimento ma estende le capacità del proiettore in direzioni interessanti.

La funzione Google Cast integrata trasforma il proiettore in un display wireless universale. Durante i test, ho utilizzato questa funzione per molteplici scopi: dalla condivisione di presentazioni da laptop alla visualizzazione di foto dal telefono durante riunioni familiari. La latenza minima (sotto i 100ms in rete locale) rende possibile anche lo streaming di giochi mobile, anche se titoli frenetici potrebbero risentire del leggero ritardo.

L’integrazione con l’ecosistema smart home tramite Google Assistant apre possibilità interessanti. Ho configurato routine che abbassano automaticamente le luci Philips Hue quando avvio un film, o che mettono in pausa la riproduzione quando il campanello smart suona. Queste integrazioni, seppur non essenziali, migliorano significativamente l’esperienza d’uso quotidiana.

La gestione dei file multimediali locali è ben implementata. Il proiettore riconosce automaticamente dispositivi di storage USB e può riprodurre nativamente una vasta gamma di formati video (MKV, MP4, AVI, MOV) e audio. Il player integrato supporta sottotitoli SRT e gestisce correttamente file ad alto bitrate, anche se ho notato occasionali stuttering con file HEVC particolarmente pesanti.

Una funzionalità che ho apprezzato particolarmente è la possibilità di utilizzare il proiettore come display esteso per PC. Collegando un laptop via HDMI, il sistema riconosce automaticamente la risoluzione ottimale e può funzionare sia in modalità mirror che estesa. Questo ha trasformato il mio home office in uno spazio di lavoro più produttivo, permettendomi di avere un enorme “secondo monitor” per fogli di calcolo o documentazione.

La connettività Bluetooth 5.0 non si limita all’audio in uscita. È possibile collegare tastiere e mouse Bluetooth per una navigazione più comoda dell’interfaccia, particolarmente utile quando si utilizzano app che richiedono input di testo frequente. Ho anche testato con successo gamepad Bluetooth per il gaming, con latenza impercettibile.

Le porte fisiche, seppur limitate in numero, sono ben pensate. La porta HDMI 2.1 supporta ARC (Audio Return Channel), permettendo di inviare l’audio a una soundbar compatibile. La porta USB 2.0 può alimentare dispositivi a basso consumo come Chromecast o Fire TV Stick, utile se si preferiscono ecosistemi diversi da Google TV.

Un’omissione notevole è l’assenza di una porta Ethernet. In ambienti con Wi-Fi congestionato, la possibilità di una connessione cablata avrebbe garantito streaming più stabile. Ho parzialmente risolto utilizzando un adattatore USB-Ethernet, che il sistema ha riconosciuto senza problemi, anche se questo occupa l’unica porta USB disponibile.

Connettività e versatilità d’uso

La versatilità del TCL A1s si estende ben oltre il semplice utilizzo come proiettore per film. Durante le settimane di test, ho esplorato numerosi scenari d’uso che dimostrano la flessibilità del dispositivo.

Ambiente domestico

In casa, il proiettore ha trovato collocazione in diverse stanze grazie alla sua portabilità. In camera da letto, proiettando sul soffitto, è diventato un dispositivo per l’intrattenimento serale rilassante. La possibilità di regolare l’angolazione fino a 15° con la maniglia VersaGrip si è rivelata perfetta per questa configurazione. In cucina, l’ho utilizzato per seguire video ricette proiettando su una parete libera, con il vantaggio di avere uno schermo molto più grande di qualsiasi tablet.

Utilizzo professionale

In ambito lavorativo, il dispositivo ha dimostrato la sua utilità durante videoconferenze. Collegando una webcam USB e utilizzando app come Zoom o Teams, ho trasformato meeting ordinari in esperienze più coinvolgenti con i partecipanti proiettati a grandezza naturale. La qualità audio integrata è risultata superiore a quella della maggior parte dei laptop, eliminando la necessità di speaker esterni.

Intrattenimento sociale

Durante serate con amici, la modalità speaker Bluetooth con Light Sync ha creato un’atmosfera party interessante. Ma è stata la possibilità di organizzare serate karaoke utilizzando app dedicate da Google TV che ha davvero impressionato gli ospiti. La combinazione di grande schermo e audio potente ha ricreato un’esperienza simile a quella dei karaoke bar.

Educazione e formazione

Ho testato il proiettore anche in contesti educativi, utilizzandolo per corsi online e tutorial. La grande dimensione dell’immagine riduce l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate rispetto a uno schermo tradizionale. La possibilità di annotare direttamente sui contenuti utilizzando app compatibili ha aggiunto un livello di interattività apprezzabile.

Gaming oltre le console

Oltre al gaming tradizionale via HDMI, ho esplorato il cloud gaming attraverso servizi come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW. Con una connessione internet stabile, l’esperienza è stata sorprendentemente giocabile. La latenza aggiuntiva del cloud si somma a quella del proiettore, ma per giochi non competitivi il risultato è più che accettabile. Giocare a titoli AAA su uno schermo di 100″ senza possedere una console è un’esperienza che vale la pena provare.

Limitazioni pratiche

Nonostante la versatilità, alcune limitazioni pratiche emergono nell’uso quotidiano. La necessità di alimentazione costante limita gli scenari di utilizzo veramente mobile. La luminosità insufficiente per uso diurno costringe a pianificare le sessioni di visione. La sensibilità eccessiva dei sistemi di calibrazione automatica può diventare frustrante in ambienti non perfettamente stabili.

Pregi e difetti

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso delineare un quadro chiaro dei punti di forza e delle debolezze del TCL A1s.

Pregi principali

Qualità dell’immagine in ambiente controllato : In condizioni di illuminazione ottimali, la resa visiva è eccellente per la fascia di prezzo. La tecnologia TrueHue fa realmente la differenza nell’ottimizzazione delle immagini.

: In condizioni di illuminazione ottimali, la resa visiva è eccellente per la fascia di prezzo. La tecnologia TrueHue fa realmente la differenza nell’ottimizzazione delle immagini. Sistema audio integrato superiore : Raramente un proiettore portatile offre un audio così corposo e definito. La certificazione Dolby Atmos non è solo marketing ma si traduce in una vera esperienza cinematografica.

: Raramente un proiettore portatile offre un audio così corposo e definito. La certificazione Dolby Atmos non è solo marketing ma si traduce in una vera esperienza cinematografica. Ecosistema Google TV maturo : L’integrazione completa con servizi Google e la certificazione Netflix nativa eliminano le frustrazioni comuni con proiettori economici.

: L’integrazione completa con servizi Google e la certificazione Netflix nativa eliminano le frustrazioni comuni con proiettori economici. Design innovativo e portatile : La maniglia VersaGrip è geniale nella sua semplicità, rendendo il trasporto e il posizionamento estremamente pratici.

: La maniglia VersaGrip è geniale nella sua semplicità, rendendo il trasporto e il posizionamento estremamente pratici. Tecnologie di correzione automatica : Quando funzionano senza eccessi, semplificano drasticamente il setup eliminando frustrazioni comuni.

: Quando funzionano senza eccessi, semplificano drasticamente il setup eliminando frustrazioni comuni. Rapporto qualità/prezzo competitivo: A €399,99, il pacchetto complessivo offre un valore difficile da battere nella categoria.

Difetti riscontrati

Sistema operativo che rallenta nel tempo : Il problema più frustrante è il degradamento delle prestazioni dopo sessioni prolungate, che richiede riavvii periodici.

: Il problema più frustrante è il degradamento delle prestazioni dopo sessioni prolungate, che richiede riavvii periodici. Bug della lingua nella configurazione iniziale : Un problema grave che compromette la prima impressione e richiede una soluzione immediata via firmware.

: Un problema grave che compromette la prima impressione e richiede una soluzione immediata via firmware. Luminosità insufficiente per uso diurno : I 600 ISO lumens, seppur migliorati, rimangono inadeguati per qualsiasi utilizzo con luce ambientale.

: I 600 ISO lumens, seppur migliorati, rimangono inadeguati per qualsiasi utilizzo con luce ambientale. Sistemi automatici troppo sensibili : La ricalibrazione costante durante l’uso normale interrompe l’esperienza di visione.

: La ricalibrazione costante durante l’uso normale interrompe l’esperienza di visione. Assenza di batteria integrata : Limita significativamente la portabilità reale del dispositivo.

: Limita significativamente la portabilità reale del dispositivo. RAM insufficiente : I 2GB di RAM sono il collo di bottiglia che causa i rallentamenti del sistema.

: I 2GB di RAM sono il collo di bottiglia che causa i rallentamenti del sistema. Telecomando senza tasto mute: Una svista di design incomprensibile per un dispositivo multimediale.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo quotidiano in scenari diversificati, il TCL A1s si rivela essere un dispositivo dalle molte sfaccettature, capace di eccellere in alcuni ambiti mentre mostra evidenti limiti in altri. È un prodotto che richiede le giuste aspettative e il contesto d’uso appropriato per essere pienamente apprezzato.

La qualità costruttiva e il design innovativo dimostrano l’impegno di TCL nel creare qualcosa di più di un semplice proiettore economico. La tecnologia TrueHue, l’audio Dolby Atmos e l’integrazione Google TV lo elevano rispetto alla concorrenza nella stessa fascia di prezzo. Per serate film in famiglia, presentazioni occasionali o come alternativa flessibile a un TV tradizionale, il dispositivo offre un’esperienza soddisfacente che giustifica l’investimento.

Tuttavia, i problemi software – in particolare il degradamento delle prestazioni nel tempo e il bug linguistico iniziale – rappresentano macchie significative su un prodotto altrimenti ben realizzato. Questi non sono difetti hardware irreversibili ma richiedono l’attenzione immediata di TCL tramite aggiornamenti firmware. La limitata luminosità rimane una barriera invalicabile per l’uso diurno, relegando il dispositivo a utilizzi serali o in ambienti controllati.

Consiglierei il TCL A1s a chi cerca un primo proiettore per uso domestico occasionale, a chi vive in spazi ridotti dove un grande TV non è pratico, o a chi valorizza la portabilità per eventi e presentazioni. Non lo consiglierei a chi necessita di un proiettore per uso diurno regolare, ai puristi dell’home theater che cercano la massima qualità d’immagine, o a chi non tollera occasionali frustrazioni software.

In definitiva, il TCL A1s è un dispositivo che promette molto e mantiene abbastanza, un primo tentativo ambizioso di TCL nel mondo dei proiettori che, nonostante alcune sbavature, getta solide fondamenta per future iterazioni. Con alcuni aggiornamenti software mirati e magari 2GB di RAM in più nella prossima versione, TCL potrebbe avere tra le mani un vero killer product nel segmento dei proiettori portatili smart.