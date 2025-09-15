In Cina nasce SpikingBrain 1.0: l’IA che imita il cervello umano

La Cina ha presentato SpikingBrain 1.0. Di cosa si tratta? Un nuovo modello di intelligenza artificiale ispirato al funzionamento del cervello umano. Il progetto, realizzato dall’Istituto di Automazione dell’Accademia Cinese delle Scienze di Pechino, punta a ridurre drasticamente i consumi energetici grazie a un’architettura innovativa e all’uso esclusivo di chip nazionali prodotti da MetaX. Una scelta che segna una netta indipendenza dalle GPU Nvidia, da anni leader indiscussa del settore.

La novità risiede nell’approccio chiamato “spiking computation”, che riproduce l’attivazione selettiva dei neuroni biologici. A differenza dei modelli Transformer, che mettono in funzione enormi reti a ogni input, SpikingBrain mantiene inattivi i nodi non stimolati, riducendo il dispendio energetico e i tempi di elaborazione. Secondo i ricercatori, questo sistema consente di superare di oltre cento volte la velocità dei modelli tradizionali.

SpikingBrain 1.0: la nuova IA ricca di promesse per il futuro

Per verificarne le capacità, sono state sviluppate due versioni. Una da 7 miliardi di parametri e una più grande da 76miliardi, addestrate su circa 150 miliardi di token, molto meno rispetto agli standard dei colossi occidentali. Nonostante ciò, i risultati hanno sorpreso. Infatti un input da 4 milioni di token è stato elaborato oltre cento volte più rapidamente rispetto a un sistema convenzionale, mentre un test su una sequenza di un milione di parole ha mostrato una velocità 26 volte superiore.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la stabilità del sistema. SpikingBrain 1.0 ha funzionato per settimane senza interruzioni su centinaia di chip MetaX, dimostrando la possibilità di una gestione su larga scala. In un contesto geopolitico segnato dalle restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti sui semiconduttori, questa autosufficienza rappresenta per la Cina un vantaggio strategico.

Le potenziali applicazioni sono numerose. Tale tecnologia può essere utilizzata per analisi di testi giuridici e medici di grandi dimensioni, ricerca in fisica delle alte energie, studio del genoma e sequenziamento del DNA. Tutti ambiti in cui la capacità di elaborare enormi quantità di dati in tempi rapidi può rivelarsi decisiva. Insomma, se i risultati dei test saranno positivi, SpikingBrain 1.0 potrebbe davvero segnare una svolta nel mondo attuale dell’IA, poiché aprirebbe la strada a una nuova generazione di sistemi più veloci ed efficienti.