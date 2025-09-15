SpaceX Dragon spinge la ISS più in alto

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si trova ora a un’altitudine superiore rispetto ai consueti 400 chilometri. Il 3 settembre 2025 la capsula cargo Dragon, impegnata nella missione CRS-33, ha eseguito un “reboost” con l’accensione di due motori Draco per oltre cinque minuti. Questa manovra ha spinto l’avamposto orbitale fino a 419,9 chilometri, un risultato che conferma l’affidabilità del veicolo di SpaceX.

La ISS perde quota nel tempo a causa della resistenza atmosferica residua. Per questo servono periodici rialzi di orbita, eseguiti finora soprattutto dalle navette russe Progress. Tuttavia, con l’eventuale uscita della Russia dal programma entro il 2028, la NASA sta valutando alternative. I veicoli americani Dragon di SpaceX e Cygnus di Northrop Grumman hanno ricevuto l’incarico di testare la loro capacità di mantenere l’orbita.

Una nuova fase per la ISS e SpaceX

Il debutto di Dragon in questa funzione era già avvenuto nel novembre 2024, ma il test del 2025 segna un passo decisivo. La capsula monta infatti un “boost kit” progettato per garantire più manovre nel corso delle missioni. La NASA intende sfruttare questa tecnologia anche in futuro. Non solo per sostenere la vita operativa della ISS, ma anche per gestire la delicata fase di deorbitazione prevista intorno al 2030-2031.

Dragon non svolge solo ruoli tecnici. Il 25 agosto 2025 ha consegnato oltre 2.270 chilogrammi di rifornimenti, esperimenti scientifici e materiali per l’equipaggio. Rimarrà agganciata fino a fine anno o, al massimo, inizio gennaio 2026. Al rientro trasporterà sulla Terra campioni scientifici e rifiuti, con un ammaraggio controllato al largo della California.

Il ruolo di SpaceX diventa sempre più centrale. Se in passato la ISS dipendeva soprattutto dal supporto logistico russo, ora gli Stati Uniti stanno conquistando autonomia tecnologica. Questo cambiamento prepara il terreno per la futura gestione dell’avamposto orbitale e per le nuove sfide dell’esplorazione spaziale.

